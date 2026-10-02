Asignaciones familiares para monotributistas de ARCA: cuánto se abona en octubre tras el aumento

Los monotributistas acceden en octubre de 2026 a nuevos valores de las asignaciones familiares, con un incremento del 1,66% por movilidad mensual. El importe depende de la categoría en la que estén registrados ante ARCA y de la prestación que les corresponda.

La asignación por hijo tiene montos diferenciados para las categorías A a G. En cambio, quienes se encuentran entre las escalas H y K no acceden a esa prestación general, aunque pueden recibir la asignación por hijo con discapacidad si cumplen las condiciones correspondientes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de abonar estos beneficios. La categoría tributaria registrada en ARCA determina la escala aplicable, pero el acceso también está sujeto a los requisitos de cada asignación.

Los importes por hijo durante octubre

Para los monotributistas de la categoría A, la asignación mensual por hijo es de $78.304. En la categoría B, el importe se ubica en $52.821.

Quienes están inscriptos en las categorías C, D, E, F y G perciben $16.487 por hijo. Esto significa que familias con la misma cantidad de hijos pueden recibir montos diferentes por su ubicación dentro del régimen.

Las categorías H, I, J y K quedan fuera del cobro de la asignación general por hijo. Por eso, antes de calcular el beneficio, es necesario distinguir tanto la categoría del contribuyente como el tipo de prestación.

La cobertura por hijo con discapacidad

La asignación por hijo con discapacidad alcanza los $254.943 para la categoría A y los $180.358 para la B. Estos valores corresponden a los beneficiarios que cumplen las condiciones exigidas por ANSES.

Para las categorías C a G, el monto es de $113.829. Ese mismo importe corresponde a las escalas H, I, J y K, que mantienen acceso a esta prestación.

A diferencia del beneficio general por hijo, la cobertura por discapacidad no excluye a los monotributistas de las categorías más altas. Su otorgamiento requiere cumplir las condiciones específicas de esta asignación.

Ayuda escolar, prenatal y régimen social

La Ayuda Escolar Anual tiene un valor base de $55.672 y un refuerzo que permite alcanzar un total de $85.000 cuando corresponde. Es un pago anual: el adicional se abona una sola vez por beneficiario, junto con la ayuda escolar, y tiene vigencia durante el ciclo lectivo 2026; no constituye un ingreso mensual nuevo para octubre. Resolución 78/2026

Los contribuyentes del régimen general también pueden acceder a la Asignación Prenatal si reúnen los requisitos durante el embarazo. En cambio, no les corresponden las asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción.

El Monotributo Social tiene un esquema diferente del régimen general registrado ante ARCA. Sus titulares pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo y a la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan las condiciones establecidas para esas prestaciones.