La recaudación tributaria creció cerca de 4% real impulsada por Ganancias y retenciones

Los ingresos tributarios alcanzaron los $21,3 billones en septiembre. Ganancias y los derechos de exportación mostraron fuertes subas, mientras el IVA volvió a caer.
La recaudación tributaria nacional alcanzó los $21,3 billones durante septiembre y registró un crecimiento real interanual cercano al 4%, impulsada principalmente por el Impuesto a las Ganancias y los derechos de exportación.
Según los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el IVA neto recaudó $6,9 billones y presentó una variación nominal interanual del 26,1%. Sin embargo, al descontar la inflación, el principal impuesto nacional volvió a mostrar una caída.
El IVA Impositivo registró un incremento nominal del 35,5%, mientras que el IVA Aduanero avanzó 8,7%. De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el IVA neto habría retrocedido 5,4% interanual en términos reales y acumuló 11 meses consecutivos con resultados negativos.
Ganancias impulsó los ingresos
El Impuesto a las Ganancias recaudó $4,7 billones, con una variación nominal interanual del 63,3%. En términos reales, el IARAF estimó un crecimiento del 22,5%.
ARCA explicó que durante septiembre ingresó el primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026, mientras que el año anterior ese vencimiento había operado en agosto.
El organismo también recordó que el vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas de personas humanas, incluidas las correspondientes al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal, fue prorrogado hasta el 13 de octubre.
Fuerte crecimiento de los derechos de exportación
Los derechos de exportación aportaron $1,1 billones, con un incremento nominal interanual del 99,2%. ARCA atribuyó el resultado al aumento del precio de la oferta exportable argentina, la expansión de las ventas de combustibles y minerales y una diferente distribución temporal de las liquidaciones respecto de 2025.
Según el análisis del IARAF, las retenciones habrían registrado un crecimiento real interanual del 49,5%, convirtiéndose en uno de los componentes con mayor incremento durante septiembre.
Por su parte, los aranceles de importación y otros conceptos generaron ingresos por $730.426 millones, con una variación nominal interanual del 2,2%.
Seguridad Social y el impuesto al cheque
Los ingresos correspondientes a la Seguridad Social alcanzaron los $4,9 billones, con un crecimiento nominal del 35,4%. El organismo explicó que incidieron la suba de la remuneración bruta promedio y una mayor distribución de las facilidades de pago.
En tanto, el impuesto a los créditos y débitos bancarios recaudó $1,6 billones, un 33% más en términos nominales respecto de septiembre del año anterior. Entre los factores que incidieron estuvo la existencia de un día hábil adicional de recaudación.
También estuvieron vigentes las nuevas exenciones incorporadas mediante el Decreto 475/2026 y la obligación de utilizar transferencias bancarias para determinadas operaciones establecida por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Qué pasó con la recaudación en términos reales
El economista Nadin Argañaraz, del IARAF, estimó que la recaudación tributaria nacional creció 3,7% real interanual durante septiembre.
Entre los tributos con mayores incrementos reales ubicó a los derechos de exportación, con 49,5%, y Ganancias, con 22,5%. Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, en tanto, habrían avanzado 1,6%.
En sentido contrario, Bienes Personales habría registrado una caída real del 27,5%, los derechos de importación del 23,4% y el impuesto al cheque del 0,3%.