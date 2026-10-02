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Economía

Sigue el pago de haberes para activos y pasivos entrerrianos

El cronograma de pagos en la administración pública entrerriana comenzó ayer y se extenderá hasta el jueves 8. Este viernes cobran haberes desde 1.020.001 hasta 1.320.000 pesos.

2 de Octubre de 2026
Sigue el cronograma de pagos para estatales en Entre Ríos
Sigue el cronograma de pagos para estatales en Entre Ríos

El cronograma de pagos en la administración pública entrerriana comenzó ayer y se extenderá hasta el jueves 8. Este viernes cobran haberes desde 1.020.001 hasta 1.320.000 pesos.

Este jueves 1 de octubre se inició el cronograma de pagos en la administración pública de Entre Ríos, correspondientes al mes de septiembre.

 

En primer lugar percibieron sus haberes quienes cobran hasta 1.020.000 pesos. El calendario de pagos, según dispuso el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se realiza según el monto de los ingresos percibidos, y se extenderá hasta el jueves 8.

 

Cómo sigue el cronograma

- Viernes 2 de octubre: haberes desde 1.020.001 hasta 1.320.000 pesos.

- Lunes 5 de octubre: haberes desde 1.320.001 hasta 1.510.000 pesos. (Acreditación sábado 3 de octubre).

- Martes 6 de octubre: haberes desde 1.510.001 hasta 1.820.000 pesos.

- Miércoles 7 de octubre: haberes desde 1.820.001 hasta 2.420.000 pesos.

- Jueves 8 de octubre: haberes desde 2.420.001 en adelante.

 

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos
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