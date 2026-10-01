Recibo de sueldo de empleadas domésticas: ARCA explicó cómo generar el comprobante

El recibo de sueldo de empleadas domésticas se gestiona a través de la plataforma de ARCA. El organismo detalló los pasos para completar la liquidación, cuándo debe imprimirse y qué diferencia existe con el formulario F.102/RT.
El recibo de sueldo de empleadas domésticas puede generarse de manera electrónica a través de la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo detalló el procedimiento que deben realizar los empleadores del personal de casas particulares y aclaró en qué casos corresponde entregar también una copia impresa del comprobante.
Para realizar la liquidación salarial, el empleador debe acceder al sistema con Clave Fiscal e ingresar al servicio denominado “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”. Desde allí podrá seleccionar la relación laboral correspondiente y comenzar a cargar la información vinculada con el salario.
Una vez finalizado el procedimiento, el recibo queda disponible en formato digital. Sin embargo, ARCA aclaró que existen determinadas situaciones en las cuales también deberá confeccionarse en papel, principalmente según la modalidad utilizada para pagar el salario o a pedido de la trabajadora.
Cómo generar el recibo de sueldo en ARCA
El primer paso consiste en ingresar con Clave Fiscal al “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”. Dentro del servicio, el empleador deberá identificar a la trabajadora correspondiente y seleccionar la opción “Generar recibo de sueldo”.
La plataforma utilizará los datos previamente registrados sobre la relación laboral y solicitará completar la información específica de la liquidación. Entre los datos requeridos se encuentran el período que se está abonando, con sus correspondientes fechas de inicio y finalización, la modalidad de pago elegida, el importe de la remuneración y la cantidad de horas trabajadas.
Además del salario correspondiente al período, el sistema permite incorporar otros conceptos que formen parte de la liquidación. Entre ellos pueden figurar el aguinaldo, las vacaciones, adicionales remunerativos o no remunerativos, observaciones y el número del comprobante de pago asociado.
Qué hacer después de cargar los datos
Una vez ingresada toda la información requerida, el empleador deberá confirmar la operación mediante la opción “Generar recibo sueldo”. Después de procesarse la solicitud, el documento quedará disponible para su descarga.
El comprobante electrónico permite documentar la liquidación salarial realizada a través de la plataforma. ARCA aclaró, además, que cuando el recibo se genera de esta manera no es necesaria la firma del empleador.
Esto se debe a que el acceso mediante Clave Fiscal funciona como mecanismo de autenticación para efectuar el trámite. De esta manera, la identificación del empleador queda asociada a la operación realizada dentro del sistema.
Cuándo hay que imprimir el recibo
Aunque el procedimiento general es electrónico, existen circunstancias en las que el comprobante deberá pasar al formato papel. Una de ellas ocurre cuando la remuneración del personal de casas particulares se paga en efectivo.
También será necesario contar con una copia física cuando la propia trabajadora solicite recibir el comprobante en papel. En cualquiera de esas situaciones, el recibo deberá confeccionarse por duplicado.
La trabajadora deberá recibir el original, mientras que el empleador conservará una segunda copia. Ese ejemplar deberá contar con la firma de la trabajadora como constancia de la entrega y del pago correspondiente.
Qué diferencia existe con el formulario F.102/RT
ARCA también diferenció el recibo salarial del formulario F.102/RT, ya que ambos documentos cumplen funciones distintas dentro del régimen del personal de casas particulares y uno no reemplaza al otro.
El F.102/RT está relacionado con el pago manual de las obligaciones correspondientes al régimen. Comprende los aportes, las contribuciones y la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), y puede utilizarse cuando el empleador realiza esos pagos mediante las entidades habilitadas.
Por lo tanto, el formulario F.102/RT acredita el cumplimiento de esas obligaciones, mientras que el recibo de sueldo documenta específicamente la liquidación y el pago de la remuneración de la trabajadora. De esta manera, los empleadores deberán tener en cuenta la función de cada comprobante para cumplir correctamente con los trámites correspondientes.