Monotributo: amplían a 46 las obras sociales habilitadas para elegir en octubre

Los contribuyentes del Monotributo cuentan en octubre con un listado de 46 obras sociales y agentes del seguro de salud habilitados para recibir sus aportes. La actualización incorpora cuatro entidades respecto de la nómina anterior y amplía las opciones de cobertura.

Las nuevas incorporaciones son la Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines; la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión; la Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante; y la Obra Social de Serenos de Buques.

El registro corresponde a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El organismo establece que los monotributistas deben elegir entre los agentes inscriptos en el padrón específico para pequeños contribuyentes.

Cómo funciona el aporte sanitario

La cuota del Monotributo incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente destinado a la obra social, cuando corresponde según la situación del contribuyente. Existen casos exceptuados de ingresar determinadas cotizaciones.

El pago de ese componente no reemplaza el trámite de afiliación. Para acceder a la cobertura, el titular debe seleccionar una entidad habilitada y completar el procedimiento de alta correspondiente.

La nómina reúne obras sociales sindicales, entidades de dirección, mutuales y otros agentes del seguro. Como el registro puede modificarse, es necesario comprobar que la institución elegida continúe habilitada al momento de iniciar el trámite.

Qué revisar antes de solicitar una opción

Antes de elegir, conviene consultar la cartilla médica, los profesionales disponibles y los centros de atención en la localidad donde reside o trabaja el contribuyente. También corresponde revisar las clínicas y hospitales incluidos en la cobertura.

Otro aspecto es la incorporación del grupo familiar. Las condiciones de afiliación y los aportes adicionales que puedan corresponder por adherentes deben consultarse con la entidad antes de completar la solicitud.

La opción de cambio se realiza mediante el sistema de la Superintendencia. Para los contribuyentes del Monotributo, la normativa establece una permanencia mínima de 12 meses en el agente elegido, contados desde que la opción se hace efectiva, antes de solicitar otra modificación.

Afiliación, documentación y reclamos

La selección realizada en el sistema oficial debe complementarse con la afiliación ante la entidad. Entre la documentación que pueden solicitar figuran el DNI, la constancia de inscripción, comprobantes de pago, el formulario 184/F y la credencial de pago o formulario 152.

Si se incorporan familiares, también puede requerirse documentación que acredite esos vínculos. Los requisitos concretos deben confirmarse con el agente seleccionado; los aportes solo pueden dirigirse a una entidad que integre el registro habilitado para monotributistas.

Ante un rechazo de afiliación o de una opción de cambio, el contribuyente puede solicitar los motivos a la entidad y presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud. A continuación, el listado completo de las 46 instituciones incluidas en la actualización al 1 de octubre.

Listado completo de entidades habilitadas