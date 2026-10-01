Una agencia entrerriana volvió a vender un Quini 6 millonario en apenas una semana

Una agencia de tómbola de la localidad de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, volvió a quedar vinculada con un importante premio del Quini 6, apenas una semana después de haber vendido otra apuesta ganadora. Se trata de la agencia Nº 41 “El Caburé”, cuya propietaria, Elisabeth Maciel, expresó a Elonce su sorpresa por la racha y aseguró que esperan poder entregar un primer premio, algo que nunca ocurrió en la localidad.

El nuevo acierto correspondió a la modalidad Siempre Sale y fue el único con 15 aciertos registrado en Entre Ríos durante el sorteo del miércoles. El apostador recibirá $22.496.668 con los descuentos aplicados.

“Tuvimos la suerte de dar nuevamente el único Quini 6 que se dio en la provincia en el Siempre Sale. Nuevamente nuestra agencia fue la beneficiada con dar este premio y estamos muy contentos”, expresó Maciel.

Una agencia de Entre Ríos vendió dos Quini 6 ganadores en apenas una semana

Dos importantes premios en pocos días

Esta agencia ya había entregado otro premio la semana pasada. Aquella apuesta ganadora correspondió al sorteo del 23 de septiembre y permitió que un apostador obtuviera más de 13 millones de pesos.

“El miércoles pasado también hubo un solo ganador y el apostador cobró más de 13 millones. Ahora tenemos la suerte de que este apostador va a cobrar un poquito más de 22 millones. Estamos más que contentos”, destacó la agenciera.

Maciel explicó que la buena racha no se limita exclusivamente al Quini 6. “Por suerte estamos dando lindos premios. Si bien no estábamos dando de este valor, se están dando muchos premios en la agencia, ya sea en Quiniela, Quini 6 y otros sorteos”, señaló.

Ante esta sucesión de aciertos, la propietaria de El Caburé planteó el próximo objetivo: entregar el primer premio del tradicional juego de azar. “Ahora vamos por el primero. Se tendría que dar un premio en Larroque que nunca se ha logrado”, manifestó.

Sobre la identidad del nuevo ganador, Maciel indicó que todavía no habían podido determinar si se trataba de uno de los clientes habituales. En la agencia existe una particular modalidad: numerosos apostadores dejan allí sus tickets para que sean controlados después de cada sorteo.

“No se han terminado de revisar todas las boletas. La mayoría de los clientes deja la boleta en la agencia, así que todavía no sabemos si será una boleta fija, si estará acá o si la tiene el cliente”, explicó.

La situación fue diferente a la del premio entregado la semana anterior. En aquel caso, se trataba de una apuesta fija que llevaba varios años realizándose con los mismos números.

La confianza de los apostadores y una advertencia

Maciel señaló que los premios generaron un movimiento adicional en la agencia. Clientes nuevos comenzaron a acercarse y algunos apostadores habituales decidieron incrementar sus jugadas.

“Tenemos que estar totalmente agradecidos por la cantidad de gente que juega. Tenemos buena venta de Quini, y aparecen clientes nuevos o refuerzan su jugada y hacen otra boletita más”, contó.

Además, aseguró que reciben apuestas de personas de otras localidades e incluso de otras provincias. “Tenemos clientes de varios lados, ya sea de la provincia o de otras provincias. También nos juegan personas de pueblos vecinos que tienen agencias, pero se enteran de todo esto o les gusta la trayectoria de la agencia”, afirmó.

La agenciera también destacó la confianza construida durante décadas con los clientes, muchos de los cuales prefieren dejar sus tickets para que sean revisados directamente en el comercio.

“Se sienten más seguros porque nosotros se los revisamos. Hay mucha gente que se lleva la boleta y no revisa, y hemos tenido premios que terminan siendo devueltos porque no fueron cobrados. Es una lástima”, sostuvo.

Por ese motivo, Maciel remarcó que continuarían controlando las apuestas guardadas en la agencia y difundiendo la noticia para localizar al afortunado. “Vamos a seguir buscando entre las boletas que tenemos nosotros y, si no, darle una gran publicidad, porque no vaya a ser cosa que un premio de estos no sea cobrado”, concluyó. Elonce.com