Soldado voluntario de 19 años fue hallado sin vida en un regimiento

Un soldado voluntario de 19 años del Regimiento de Infantería de Montaña 22 fue hallado sin vida mientras cumplía funciones en un puesto de guardia de la unidad militar ubicada en Marquesado, en el departamento de Rivadavia, San Juan.

El hecho ocurrió durante la noche del martes. De acuerdo con la información difundida por el Ejército Argentino, alrededor de las 20.30 el soldado fue encontrado sin vida mientras realizaba tareas de guardia dentro de las instalaciones del regimiento.

Tras el hallazgo, las autoridades militares dieron intervención a la Justicia Federal. El Juzgado Federal N° 5 de San Juan quedó a cargo de las actuaciones destinadas a determinar qué ocurrió y bajo qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

Además de la intervención judicial, la fuerza inició las actuaciones administrativas correspondientes para establecer los detalles del episodio.

Investigan qué ocurrió durante la guardia

Por el momento, no fueron informadas públicamente las circunstancias en las que murió el soldado. Tampoco trascendieron mayores detalles sobre su identidad.

El Ejército Argentino señaló que las autoridades del Regimiento de Infantería de Montaña 22 mantienen contacto con la Justicia y colaboran con las medidas que sean necesarias para esclarecer el hecho.

“Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal N° 5 de San Juan y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes”, explicó la fuerza en un comunicado.

En el mismo mensaje, el Ejército remarcó que las autoridades de la unidad militar mantienen comunicación con los investigadores para aportar la información requerida durante el desarrollo de las actuaciones.

“El Ejército Argentino acompaña a los familiares, camaradas y seres queridos del soldado en este momento de dolor y las autoridades del regimiento mantienen contacto con la Justicia para colaborar en todo aquello que resulte necesario”, agregó el comunicado.