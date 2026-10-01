Policías salvaron a un bebé al practicarle maniobras de RCP camino al hospital

Policías realizaron RCP a un bebé de un mes y lo salvaron

Un bebé de un mes que presentaba dificultades para respirar fue asistido por dos policías, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras lo trasladaban junto a su familia hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. El episodio ocurrió durante la noche del martes en la ciudad de Corrientes.

De acuerdo con la información policial, la emergencia se produjo alrededor de las 21, cuando una pareja llegó hasta la Comisaría Décima Urbana con el niño en brazos y solicitó ayuda a los efectivos que se encontraban en la dependencia.

Ante la situación, el subcomisario Alfredo Galarza y la cabo Lorena Correa intervinieron y trasladaron a la familia hasta el centro asistencial.

Le practicaron RCP durante el traslado

Mientras se dirigían hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, los policías comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar al bebé, que continuaba con dificultades para respirar.

Los efectivos mantuvieron las maniobras durante el recorrido hasta arribar al establecimiento sanitario, donde el niño quedó inmediatamente bajo la atención de profesionales médicos.

Una vez en el hospital, el personal de salud continuó con la asistencia del bebé.

El bebé recuperó sus signos vitales

Según la información brindada por la Policía, los profesionales médicos que recibieron al niño consiguieron que reaccionara luego de la asistencia.

El bebé recuperó sus signos vitales tras la intervención realizada durante la emergencia y la posterior atención en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

La situación había comenzado cuando sus padres acudieron directamente a la dependencia policial para solicitar ayuda ante las dificultades respiratorias que presentaba el pequeño.

La intervención del subcomisario Galarza y la cabo Correa permitió concretar el traslado hacia el hospital mientras se desarrollaban las maniobras de RCP al bebé de un mes hasta que pudo recibir atención médica.