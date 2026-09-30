Murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio

Peppino Mazzullo, la histórica voz italiana de Topo Gigio, murió a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Messina, Italia. El actor acompañó al popular personaje durante 45 años, desde 1961 hasta su retiro en 2006.

Giuseppe “Peppino” Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio y residía en Messina desde hacía más de dos décadas. En una de sus últimas entrevistas aseguró que prefería definirse como “creador de voces” antes que como actor de doblaje o imitador.

Su nombre quedó definitivamente asociado al pequeño ratón creado por la artista y titiritera italiana Maria Perego, aunque su trayectoria artística había comenzado mucho antes de incorporarse al universo de Topo Gigio.

Una voz que acompañó a generaciones

Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga, Sicilia, y comenzó a actuar desde muy joven. Una beca le permitió formarse entre 1947 y 1950 en la Academia de Arte Cinematográfico de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán.

En 1950 inició su carrera profesional con la compañía de Guglielmo Della Seta y posteriormente trabajó con la compañía teatral de la RAI. También se desempeñó como primer actor en teatros de Milán.

El gran cambio en su carrera llegó en 1961, cuando comenzó a prestar su voz a Topo Gigio. Permaneció detrás del personaje hasta 2006, completando 45 años de trabajo.

El particular tono de Topo Gigio

El tono infantil que Mazzullo desarrolló fue fundamental para consolidar la personalidad de Topo Gigio: inocente, romántico, cariñoso y humorístico.

También se le atribuye una de las expresiones más recordadas del personaje en Italia: “Ma cosa mi dici mai?”, que puede traducirse como “Pero, ¿qué me estás diciendo?”.

Su interpretación acompañó al títere en programas de televisión, discos y espectáculos, hasta convertir su voz en una referencia inseparable del personaje para distintas generaciones.

Topo Gigio había sido creado por Maria Perego en 1959 y debutó ese mismo año en la televisión italiana, a través de la RAI. En su primera aparición televisiva, la voz estuvo a cargo de Domenico Modugno, el cantante italiano reconocido internacionalmente por “Volare”.

Meses atrás murió la voz en español

La muerte de Mazzullo se produjo el mismo año en el que falleció otro artista estrechamente vinculado con Topo Gigio. El 26 de enero se había conocido la muerte de Gabriel Garzón, quien interpretó la voz en español del personaje.

Garzón había quedado asociado especialmente al doblaje mexicano de Topo Gigio desde 1994. Además de actor de voz, desarrolló tareas como titiritero, locutor y productor.

Con la muerte de Mazzullo desapareció una de las voces fundamentales en la historia de Topo Gigio, un personaje que atravesó generaciones y trascendió las fronteras de Italia.