Toyota ingresó al RIGI con una inversión de US$1.341 millones y proyecta más de 6.000 empleos

El proyecto se enfocaría en la producción de la nueva generación de Hilux.

Toyota Argentina recibió la aprobación del Comité Evaluador para incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto de US$1.341 millones destinado a producir vehículos electrificados en su complejo industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue anunciada este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, y posteriormente confirmada por la compañía.

Por el monto comprometido, Caputo presentó el proyecto como la mayor inversión realizada hasta el momento en la historia de la industria automotriz argentina. La iniciativa contempla la construcción de una nueva planta dentro del predio que Toyota posee en Zárate, destinada a la fabricación de su vehículo emblema -la camioneta Hilux- 100% eléctrica.

La empresa, sin embargo, fue más cauta respecto de los modelos que fabricará: en su comunicación oficial habló de un “vehículo electrificado” y señaló que la adhesión al RIGI permite avanzar en el proceso de aprobación final de la inversión.

Más de 6.000 puestos de trabajo entre las dos etapas

Uno de los principales impactos proyectados corresponde al empleo. Toyota estimó que durante la construcción se generarán alrededor de 3.600 puestos de trabajo, mientras que en la etapa de funcionamiento se prevén cerca de 2.600 empleos directos e indirectos.

“Se estima que el proyecto generará unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la etapa de operación, incluyendo directos e indirectos”, indicó la automotriz.

Nuevo RIGI aprobado 🇦🇷🇦🇷 El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires. Con una inversión de USD 1.341 millones, la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina. Se trata de una nueva planta… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 30, 2026

La compañía consideró que la incorporación al régimen representa un paso fundamental para avanzar con la iniciativa y destacó las condiciones que busca obtener para una inversión de largo plazo.

“La adhesión al RIGI representa un hito fundamental para el proyecto y permite avanzar en el proceso de aprobación final por parte de Toyota”, señaló.

La nueva planta estará en Zárate

El proyecto se desarrollará en el predio industrial de Zárate, donde Toyota produce vehículos desde 1997. Actualmente, el complejo fabrica Hilux y SW4, además de componentes y autopartes. Documentación institucional de la empresa ubica su capacidad productiva en 140.000 vehículos anuales y señala que históricamente alrededor del 70% de su producción tuvo como destino mercados externos.

Según información publicada este miércoles, la nueva instalación estará dentro del mismo complejo industrial y tendrá como objetivo incorporar una nueva plataforma de vehículos electrificados.

La iniciativa también tendrá una marcada orientación exportadora. Las estimaciones difundidas indican que aproximadamente el 70% de la producción de la nueva plataforma tendrá como destino mercados internacionales.

Toyota, la primera automotriz que ingresa al RIGI

Con la aprobación, Toyota se convirtió en la primera automotriz con un proyecto incorporado al RIGI, régimen establecido por la Ley 27.742. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y el Comité Evaluador tiene a su cargo analizar las solicitudes y planes de inversión presentados.

“También refleja el potencial de Argentina para seguir fortaleciendo su rol como plataforma estratégica de producción y exportación de vehículos para toda América Latina”, expresó Toyota al comunicar la decisión.

La automotriz agregó que instrumentos como el RIGI, desde su perspectiva, contribuyen a mejorar la competitividad y la previsibilidad para inversiones de largo plazo.

No obstante, la compañía aclaró que todavía quedan definiciones pendientes. “Los detalles relacionados con los plazos de las decisiones de inversión y los futuros planes de producción serán comunicados oportunamente”, indicó.