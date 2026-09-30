Inauguraron el Paseo Puerta del Sol y Romero destacó: “Los vecinos me dicen ‘me cambió la vida’”

REDACCIÓN ELONCE
Rosario Romero, Adán Bahl y Gabriel Katopodis participaron de la habilitación del espacio sobre el arroyo Las Viejas. La intendenta explicó a Elonce los trabajos realizados, anticipó un destacamento policial y destacó la continuidad de la obra con recursos municipales.
El Paseo Puerta del Sol quedó inaugurado este miércoles en Paraná, tras la finalización de las obras de saneamiento e integración urbana desarrolladas sobre el arroyo Las Viejas. La intervención vinculó el sector de calle Ambrosetti con el entorno del balneario Thompson e incorporó espacios verdes, iluminación, caminos y mejoras de infraestructura.
La intendenta Rosario Romero participó de la actividad junto al exintendente y actual senador provincial Adán Bahl y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con Elonce, Romero explicó además por qué el nuevo paseo recibió ese nombre.
“Se llama Puerta del Sol porque en la playa del Thompson vemos los mejores amaneceres y atardeceres de la ciudad. Entonces, como tenemos esa salida al sol, nos pareció adecuado que esta avenida que rodea a la obra pública se llame Puerta del Sol”, expresó la intendenta.
Saneamiento, iluminación y nuevos espacios públicos
La intervención comprendió más de 200 árboles y plantas, alrededor de 1.400 metros de calles compartidas, 1.000 metros cuadrados de filtros biológicos con totoras, 1.600 metros lineales de nueva red cloacal y 70 luminarias solares. Además, se realizaron trabajos destinados a ordenar el funcionamiento hídrico y reducir problemas vinculados con desbordes, erosión y contaminación.
Durante la recorrida, Romero también se refirió a la seguridad en el sector, especialmente después de episodios ocurridos en las inmediaciones del Club Atlético Estudiantes.
“Dentro de una semana inauguramos con el ministro de Seguridad de la provincia acá cerca un destacamento policial que va a tener atención 24 horas, pero que actualmente ya está funcionando”, adelantó.
Bahl: “Es una satisfacción muy especial”
Adán Bahl recordó que el proyecto comenzó durante su gestión como intendente y señaló que surgió como respuesta a una problemática ambiental que llevaba décadas.
“La verdad que para mí es una satisfacción muy especial. La obra la pensamos como una solución a un problema que tenía más de 30 años”, expresó.
En ese sentido, recordó la situación que atravesaba el balneario Thompson y apuntó al impacto que tenía el arroyo Las Viejas. “Cuando éramos muy chicos nos podíamos meter al Thompson, ya hace 30 años que no nos podíamos meter porque estaba totalmente contaminado y el gran problema era justamente este arroyo, el arroyo Las Viejas”, sostuvo.
El senador destacó que el proyecto trascendió el saneamiento del curso de agua. “Es un proyecto que no solamente mitiga la contaminación, la resuelve definitivamente. Es un parque lineal, la gente puede disfrutar, va a tener iluminación, los vecinos no van a tener inconvenientes en los días de lluvia, se incorporó el servicio de cloaca”, manifestó.
La continuidad de la obra con fondos municipales
La intervención había comenzado con financiamiento del Estado nacional, pero posteriormente los trabajos quedaron paralizados y la Municipalidad asumió los recursos necesarios para completar las tareas.
Bahl destacó esa continuidad y expresó: “Estoy muy feliz también que aún el gobierno nacional decidiendo no mandar más plata, el municipio decide terminarla con fondos municipales. Eso creo que es muy importante porque eso también marca una forma de gobernar, ¿no? Cuando un intendente se hace cargo de lo que lo dejan los demás intendentes”.
Asimismo, recordó el estado del proyecto al finalizar su mandato. “Cuando yo me fui, esta obra estaba totalmente en marcha. En diciembre paralizó, Rosario la terminó y hoy estamos dando vuelta una página agradeciendo a miles y miles de paranaenses que durante estos años pusieron su granito de arena para que hoy esta obra esté terminada”, afirmó.
Katopodis destacó la finalización del proyecto
Por su parte, Gabriel Katopodis atribuyó la finalización del proyecto a la actual administración municipal. “Mérito de Rosario, mérito de todo el equipo de Paraná. La inició el Beto, Rosario la está terminando”, señaló.
El funcionario bonaerense sostuvo: “Estamos demostrando que se pueden terminar las obras, que se puede hacer obra pública en la Argentina, se pueden tener cuentas públicas ordenadas, se puede tener un municipio que atienda a su comunidad y eso es lo que está demostrando hoy Rosario”.
También puso el foco en la recuperación de espacios públicos. “La gente está angustiada, cansada, con mucha preocupación. Un espacio público que se recupera, iluminado, la posibilidad de poder disfrutar, como ustedes dicen, el balneario Thompson, volver a recuperar el arroyo Las Viejas. Es bueno, la diferencia entre vivir bien y vivir mal”, afirmó.
Romero habló del presupuesto y anticipó nuevas obras
En otro tramo de la entrevista, Romero se refirió a las cuentas municipales y aseguró: “El presupuesto municipal actual está equilibrado. Lo estuvo el año pasado, el anteaño y lo estará el año que viene. Sin endeudamiento, saldando endeudamiento de otras gestiones, no la de Beto, sino otras gestiones lejanas”.
La intendenta agregó que, pese a ese esquema fiscal, “22% del presupuesto” está destinado a obra pública y vinculó la continuidad de los proyectos con los recursos aportados por los contribuyentes.
“Nosotros a eso se lo agradecemos mucho a los vecinos porque los vecinos contribuyen pagándonos las tasas y saben, el año pasado ya lo decían los que venían al Thompson, saben que estas obras se hacen con esos recursos”, afirmó.
Finalmente, anticipó otras intervenciones previstas en la ciudad: “Faltan obras preciosas como va a ser el Parque Solar, que va a ser enorme y muy lindo, y la entrada a Paraná por la Ruta 12, que en pocos meses va a estar lista”.
Sobre la respuesta que recibe durante sus recorridas, Romero concluyó: “Les aviso que los vecinos están felices, me gritan, ‘Rosario, me cambió la vida’. Y a mí eso me acaricia el alma”.