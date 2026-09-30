La UBA distinguirá a Lionel Messi con un Doctorado Honoris Causa antes de su despedida de la Selección

El Doctorado Honoris Causa de la UBA a Lionel Messi fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que decidió otorgar su máxima distinción honorífica al capitán de la Selección argentina por su trayectoria deportiva y su representación del país. La entrega está prevista para el martes 6 de octubre, antes de su despedida con la Albiceleste en el Estadio Monumental.

La Universidad fundamentó la decisión en una carrera que trascendió los resultados deportivos, según detalló Infobae. En la resolución se destacó que el recorrido de Messi representa valores como la excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación nacional, principios que la institución busca promover.

El reconocimiento también pone especial atención en su etapa como capitán de la Selección. Messi encabezó al equipo que obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, la resolución menciona el subcampeonato conseguido por Argentina en el Mundial 2026.

"Embajador de nuestra cultura popular"

Con los cuatro títulos alcanzados entre 2021 y 2024, Messi integró el primer plantel de la historia del fútbol argentino en conseguir cuatro consagraciones consecutivas con la Selección mayor. Para la UBA, esa trayectoria constituye uno de los fundamentos deportivos del reconocimiento.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, explicó que la distinción pretende ir más allá de los números y estadísticas acumulados durante la carrera del rosarino. "Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional", expresó.

Gelpi remarcó además la trascendencia e influencia adquiridas por el futbolista tanto dentro como fuera del deporte. Desde la institución consideraron que Messi se convirtió en un ejemplo de excelencia a partir de sus logros y de la dimensión pública alcanzada durante su trayectoria profesional.

El reconocimiento antes de su despedida

La entrega está programada para el martes 6 de octubre, en la previa del partido de despedida de Messi con la Selección argentina en el Estadio Monumental. Ese día, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Benín desde las 20 horas. Hasta el momento no se dieron a conocer mayores precisiones sobre las características y el lugar exacto donde se desarrollará la ceremonia.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que el reconocimiento excede la actividad futbolística. "Leo Messi supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto", afirmó, al tiempo que definió el Doctorado Honoris Causa como "un homenaje y un agradecimiento" de la Universidad.

La institución explicó que la decisión se inscribe además en una tradición internacional mediante la cual universidades reconocen a figuras del deporte cuya trayectoria alcanzó una relevancia excepcional y tuvo influencia más allá de su disciplina.

Otras figuras distinguidas por la UBA

Messi se incorporará así a una extensa nómina de personalidades reconocidas por la Universidad de Buenos Aires. Entre las distinciones recientes aparece Carlos Alberto "Indio" Solari, cuyo Doctorado Honoris Causa fue aprobado por su trayectoria y contribución a la cultura popular.

También recibieron el máximo reconocimiento honorífico de la UBA referentes de la cultura argentina como Charly García y Alejandro Dolina. Este último recibió su distinción en septiembre de 2026, durante una ceremonia realizada en la Facultad de Ciencias Sociales.

En 2025, el Consejo Superior también resolvió otorgar el título al cantautor español Joaquín Sabina, en reconocimiento a su producción musical y poética y a su vínculo con Buenos Aires. Ahora será Messi quien se sume a la lista, en una jornada particular: recibirá la máxima distinción de la Universidad de Buenos Aires horas antes de despedirse del público argentino con la camiseta de la Selección.