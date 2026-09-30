La AFA apeló la sanción de Paredes y busca reducirla de diez a tres partidos

La AFA presentó una apelación ante la FIFA para reducir de diez a tres partidos la suspensión de Leandro Paredes, sancionado por los incidentes con futbolistas de España en la final del Mundial 2026. El pedido busca que el mediocampista pueda completar la pena durante la actual ventana de amistosos.

Si el reclamo resulta favorable, los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín permitirían cumplir los tres partidos solicitados. Los compromisos fueron aceptados como internacionales de Clase A, según la información sobre la presentación.

La apelación lleva las firmas de Andrés Patón Urich, asesor legal de la AFA, y Ariel Reck, abogado especializado en Derecho del Deporte. La suspensión de diez encuentros continúa vigente mientras se espera una decisión sobre el recurso.

Qué pretende la apelación presentada ante la FIFA

La entidad argentina solicita que Paredes deba cumplir tres partidos, el mínimo planteado para el caso. El reclamo apunta a reducir la extensión de la sanción aplicada después de los disturbios en la definición mundialista.

La primera ausencia de esta ventana será en el amistoso que Argentina disputará hoy, miércoles 30 de septiembre, ante Bolivia en Córdoba. Los otros dos compromisos previstos son frente a Burkina Faso y Benín.

De acuerdo con la información sobre el trámite, la respuesta podría conocerse dentro de 20 a 25 días, una vez concluida esta serie de encuentros. Una resolución favorable dejaría al jugador disponible para una eventual convocatoria en la fecha FIFA de noviembre.

La visita a Ezeiza y su intención de seguir

El pedido de la AFA se conoce después de que Paredes visitara el martes al plantel argentino en el predio de Ezeiza. El mediocampista se acercó luego de entrenarse con Boca y mantuvo una charla con Lionel Scaloni.

“Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, expresó el futbolista. Sus palabras mostraron su intención de continuar vinculado con el seleccionado.

🇦🇷⚠️ Leandro Paredes dijo presente en el entrenamiento de la Selección Argentina. pic.twitter.com/nNL08svfoJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 29, 2026

Esa declaración se diferenció de lo que había manifestado después del Mundial, cuando señaló que iba a “ser difícil” seguir. La visita al plantel y sus nuevas expresiones volvieron a poner su continuidad en consideración.

Scaloni dejó abierta la posibilidad de convocarlo

El entrenador también se refirió a Paredes durante su conferencia de prensa. “¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos”, sostuvo al responder sobre el futuro del mediocampista.

Scaloni señaló que las puertas siguen abiertas y destacó su nivel futbolístico. “Cuando esté disponible, si está a este nivel, es un gran jugador y es innegable”, afirmó, aunque aclaró que no podrá contar con él en estos amistosos.

Por ahora, el regreso depende del cumplimiento de la suspensión y de una posterior decisión deportiva del cuerpo técnico. La apelación de la AFA busca adelantar su disponibilidad, pero la FIFA todavía debe resolver si modifica los diez partidos impuestos.