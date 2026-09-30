Joaquín Levinton negó las acusaciones tras la denuncia por abuso sexual: "Estoy muy angustiado"

El descargo de Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual se conoció luego de que trascendiera la presentación judicial realizada por una mujer que lo acusa de presuntos episodios de violencia física, psicológica y sexual. El cantante de Turf negó las acusaciones y aseguró que atraviesa la situación con "mucha angustia".

La denuncia quedó caratulada como "abuso sexual con acceso carnal y amenazas". Según el relato de la mujer, durante el vínculo que asegura haber mantenido con el músico entre 2015 y 2020 habría sufrido reiterados episodios de violencia y habría sido obligada a consumir cocaína y mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

Tras la repercusión del caso, Levinton utilizó sus redes sociales para dar su versión. "Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta", manifestó.

(@joaquinlevinton)

Levinton negó que la denunciante haya sido su pareja

Uno de los puntos que el músico buscó aclarar fue la naturaleza del vínculo entre ambos. "Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo", sostuvo, contradiciendo así la versión expresada por la denunciante.

Levinton también hizo referencia a una presentación judicial anterior. "Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos", afirmó el cantante. Se trata de su versión sobre aquel antecedente judicial.

"Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes", agregó. Además, aseguró que la mujer continuó intentando contactarlo por Instagram y afirmó que su abogado conserva capturas de esas comunicaciones. "Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo", manifestó.

Qué sostiene la denuncia contra el cantante

La mujer había realizado una presentación anterior en 2022 y posteriormente desistió de continuarla. Según su actual testimonio, decidió recurrir nuevamente a la Justicia luego de encontrar fotografías y videos correspondientes al período en el que asegura que ocurrieron los hechos denunciados.

En su presentación actual afirmó haber sufrido "reiterados hechos" de violencia física y psicológica. También sostuvo que habría sido forzada a consumir drogas y mantener relaciones sexuales sin consentimiento mientras determinadas situaciones eran registradas en videos. En otro tramo de su relato describió un episodio en el que Levinton presuntamente la tomó del cuello cuando intentaba retirarse de una vivienda.

La denunciante manifestó además temor por las consecuencias que la exposición del caso podría generar en su vida personal y laboral. De acuerdo con lo difundido en LAM, cuenta con el acompañamiento de su pareja y familiares, aunque estaría preocupada por la posibilidad de que su testimonio no sea considerado creíble debido a la popularidad del artista.

Levinton, por su parte, cerró su comunicado insistiendo en que conserva elementos para respaldar su versión y expresó: "Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación". Las acusaciones formuladas por la mujer y la versión expuesta por el músico deberán ser analizadas en el marco de la investigación judicial.