Mirtha Legrand presenta una “franca mejoría”: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand presenta una “franca mejoría” del cuadro pulmonar por el que permanece internada en el Sanatorio Mater Dei. Así lo informó el centro de salud en un nuevo parte médico difundido este miércoles 30 de septiembre.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, señala el documento. La actualización describe una evolución favorable, aunque la conductora continúa hospitalizada.

El comunicado lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio. El parte no anuncia una fecha de alta ni detalla el tratamiento que recibe la paciente.

Permanece acompañada por su familia

El centro de salud confirmó que Mirtha Legrand sigue internada en una habitación común. También informó que sus familiares la acompañan durante su recuperación.

“Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, expresa el parte médico.

La próxima actualización está prevista para el viernes 2 de octubre. “De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, indicaron desde el sanatorio.

Qué informa el parte sobre el cuadro pulmonar

El diagnóstico mencionado en el comunicado es una neumopatía, un término general que hace referencia a enfermedades que afectan a los pulmones. Esa denominación, por sí sola, no identifica una afección específica.

Por ese motivo, el término no permite afirmar que Mirtha Legrand tenga neumonía ni atribuirle otras enfermedades pulmonares. El documento difundido este miércoles no precisa cuál es la afección comprendida dentro de esa descripción.

La información comunicada por el equipo médico se concentra en la mejoría del cuadro que motivó la internación, la permanencia en una habitación común y la continuidad del acompañamiento familiar.