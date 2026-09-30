Becas Progresar en octubre: cuánto se cobra y qué inscripción sigue abierta

Las Becas Progresar tendrán en octubre un monto mensual de $35.000 para los estudiantes que resulten adjudicatarios y cumplan las condiciones del programa. El depósito puede ser menor según la línea y la situación académica: en determinados casos se retiene el 20% y se pagan $28.000.

De cara al próximo mes, la inscripción que permanece abierta es la de Formación Profesional, cuyo plazo finaliza el 27 de noviembre. Las segundas convocatorias de Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya cerraron, por lo que esas fechas no deben interpretarse como oportunidades de inscripción para octubre.

Según las convocatorias oficiales, el plazo de Obligatorio terminó el 4 de septiembre y el de Superior y Enfermería, el 11 de septiembre. La postulación no garantiza el cobro: el acceso depende de la evaluación de los requisitos de cada línea.

Cuánto se cobra y cuándo se aplica la retención

El monto establecido para las Becas Progresar es de $35.000 mensuales. En Progresar Obligatorio y para estudiantes de primer año del nivel superior se aplica una retención del 20%, equivalente a $7.000, por lo que el pago mensual es de $28.000.

La entrega del dinero retenido queda sujeta al cumplimiento de las condiciones del programa. Por ese motivo, el monto nominal de la beca y la suma efectivamente depositada no siempre coinciden.

Los estudiantes adjudicados en la segunda convocatoria de Progresar Superior pueden recibir seis cuotas mensuales. Quienes ingresaron en la primera convocatoria del año pueden acceder hasta a doce cuotas, siempre que cumplan las exigencias correspondientes.

Quiénes pueden acceder a las distintas líneas

Progresar Obligatorio está dirigido, como regla general, a estudiantes de entre 16 y 24 años que sean alumnos regulares. Se exige ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI, además de cumplir las condiciones académicas, las actividades complementarias y los requisitos de vacunación.

Para Progresar Superior, la edad general de ingreso es de 17 a 24 años, con extensión hasta los 30 para estudiantes avanzados y sin límite de edad para Enfermería. Los postulantes deben haber terminado el secundario sin adeudar materias; para extranjeros se requieren al menos cinco años de residencia legal. En estas líneas y en Obligatorio, los ingresos del estudiante y su grupo familiar no deben superar tres salarios mínimos, con las excepciones previstas por el programa.

En Formación Profesional, la franja general es de 18 a 24 años y puede extenderse hasta los 35 para personas sin trabajo formal registrado. Los aspirantes deben cumplir los requisitos de nacionalidad o residencia, el límite de ingresos y cursar una capacitación o trayecto formativo habilitado por el programa. Esta es la línea de las Becas Progresar que permite nuevas postulaciones durante octubre.

Cómo realizar la inscripción online

El trámite es gratuito, personal y se realiza mediante la Plataforma Progresar. Para ingresar, el postulante debe utilizar su CUIL y la contraseña de Mi Argentina, y seleccionar la línea cuya convocatoria esté habilitada.

Durante la solicitud se deben completar los datos personales, la encuesta y la información académica requerida. Antes de enviar el formulario, corresponde revisar que los datos sean correctos y que la postulación haya quedado finalizada.

Cuando corresponda acreditar una condición de discapacidad o de refugio para acceder a las excepciones del programa, se solicita documentación adicional. Entre los comprobantes previstos se encuentran el Certificado Único de Discapacidad y el certificado oficial emitido por la Comisión Nacional para los Refugiados.