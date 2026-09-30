Lucas Sugo reapareció en las redes tras la muerte de su hija: “La voy a llorar todos los días de mi vida”

A un mes de la muerte de su hija Florencia, Lucas Sugo reapareció en las redes sociales y compartió un emotivo mensaje sobre el duelo que atravesaba. El cantante uruguayo se mostró con lágrimas en los ojos, agradeció el acompañamiento recibido y reflexionó sobre la necesidad de continuar con su vida pese al dolor.

Florencia tenía 23 años y murió el pasado 29 de agosto. Estudiaba Medicina y desde 2025 atravesaba un cáncer. Luego de varias semanas de silencio, el músico decidió dirigirse nuevamente a sus seguidores.

“Hola a todos, los saludo con mucho cariño, les quiero agradecer el afecto, la contención y el respeto en este tiempo tan difícil y tan doloroso”, comenzó expresando frente a cámara.

“Toca seguir, de eso se trata la vida”

Conmovido, Sugo habló de cómo intentaba afrontar la pérdida y aseguró que encontraba fuerzas para continuar.

“Toca seguir, de eso se trata la vida, o sea, levantarse y seguir, porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien. Entonces seguimos”, sostuvo.

Luego hizo referencia directamente a Florencia y reconoció que el dolor por su ausencia lo acompañaría para siempre.

“Por más que también mi Flor amada sepa que la voy a llorar todos los días de mi vida, también por ella me voy a levantar todos los días con ganas de pelear, dar peleas, seguir adelante y ser feliz”, manifestó.

“Por ella, por mi familia, por las personas que me quieren bien”, agregó.

La reflexión de Lucas Sugo sobre el presente

En otro tramo del video, el artista compartió una reflexión sobre la importancia de valorar el presente y evitar que las preocupaciones por el futuro ocupen toda la vida cotidiana.

“Hay un capital emocional, que a veces insistimos en invertir todo ese capital en el mañana, y no hay cosa más incierta que el mañana”, expresó.

En ese sentido, planteó: “Si podemos agarrar una buena parte de ese capital emocional, invertirlo en el hoy, vivir hoy con menos estrés y con menos quejas, con menos preocupaciones. Creo que sería lo mejor”.

“Yo voy a intentar hacerlo así. Les mando un saludo y nos vemos por ahí. Bendiciones”, concluyó.

La enfermedad de Florencia

Florencia había sido diagnosticada a comienzos de 2025 con un carcinoma de sitio primario desconocido y una mutación genética denominada KRAS G12D.

Ante el avance de la enfermedad, la joven buscó diferentes alternativas terapéuticas y participó en ensayos clínicos en Estados Unidos.

Durante los meses anteriores, Sugo había hablado públicamente sobre la lucha de su hija y destacado su fortaleza. “Mi ídola es mi hija, qué fortaleza tiene”, había expresado durante una entrevista.

Florencia finalmente murió a los 23 años, después de más de un año de tratamientos y acompañada por su familia.