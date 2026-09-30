Jubilados entrerrianos celebraron su día con juegos, música y un almuerzo especial en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Afiliados jubilados de SEDAPPER se reunieron en el camping del sindicato para celebrar el Día del Jubilado Provincial. Hubo participantes de Paraná, Diamante y Villa Urquiza, con actividades recreativas, almuerzo, bingo, canto y baile.
El Día del Jubilado Provincial se celebró este miércoles con una jornada recreativa organizada por SEDAPPER en el camping del sindicato, donde afiliados de distintos puntos de Entre Ríos compartieron juegos, deportes, música y un almuerzo de agasajo. Las actividades se extenderán hasta las 18 horas.
Irma "Chiquita" Cuesta de Pannuto, representante del sector de jubilados de SEDAPPER, explicó a Elonce que se trata de la primera experiencia de estas características impulsada desde el gremio. "Por primera vez hemos nucleado a nuestros afiliados para festejar su día", destacó.
La propuesta incluyó tejo, vóley y encuentros de truco y chinchón, entre otras alternativas. Pannuto aclaró que las actividades fueron planteadas con un espíritu recreativo: "Esto es recreativo, no competitivo". Después del almuerzo estaba prevista además la realización de un gran bingo.
Un encuentro con jubilados de distintas localidades
Daniel Aguilar, también representante del sector, señaló que participaron jubilados provenientes de Paraná, Diamante y Villa Urquiza. Durante la mañana también se desarrollaron encuentros de newcom con representantes de diferentes lugares.
El festejo continuó con un almuerzo destinado a agasajar a los asistentes y posteriormente estaba previsto sumar música y baile. "Hay muchos compañeros que van a venir a hacer lo que saben, que es cantar, bailar y entretenernos entre todos", explicó Aguilar.
La jornada se desarrolla además mientras avanza la organización de un espacio específico para los jubilados dentro del sindicato. Según explicó Aguilar, cuentan con autorización de la comisión directiva para comenzar a desarrollar actividades mientras trabajan en la formalización del centro de jubilados.
Por su parte, Javier Martínez indicó que el encuentro continuará hasta las 18 horas, con nuevas propuestas recreativas después del almuerzo. "Tratamos de que todos puedan disfrutar este día y que, dentro de lo posible, pasen un día como se merecen los pasivos de Entre Ríos", expresó.