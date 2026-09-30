Proponen ampliar la vigilancia sobre el río Uruguay para proteger las especies nativas

Funcionarios de Entre Ríos y representantes de guías de pesca analizaron cómo reforzar la fiscalización sobre el río Uruguay en Concordia para proteger las especies nativas y prevenir prácticas ilegales. Durante la reunión se planteó la necesidad de ampliar los controles sobre el agua y coordinar tareas con Prefectura.

Del encuentro participaron representantes de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, de la Asociación de las Guías de Pesca Bajo río Uruguay y la senadora por Concordia, Gloria Cozzi, quien gestionó la reunión y preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado provincial.

La mesa de trabajo abordó la situación del recurso pesquero y las inquietudes del sector. También se diagramaron esquemas operativos de control, aunque la información difundida no precisó fechas ni una frecuencia para los próximos procedimientos.

Los planteos de los guías de pesca

El presidente de la asociación, Germán Vázquez, calificó el encuentro como una “muy buena reunión”. Señaló que se trató “el tema de controles sobre el río Uruguay, exactamente en Concordia, y sobre la pesca”.

Cozzi sostuvo que la convocatoria buscó encontrar respuestas a problemas que, según su evaluación, se mantienen desde hace años. “El tema de la pesca en Concordia hace años está desmejorada y sin organización. Estamos tratando de darle soluciones”, expresó.

Por su parte, el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, afirmó que el área viene trabajando sobre esta problemática junto al asesor técnico de pesca, Simón Pérez, y el doctor en Ciencias Biológicas Fabricio Reales. Detalló que realizan estudios y mantienen conversaciones con distintos actores, especialmente con las fuerzas de seguridad.

La propuesta de aumentar la presencia sobre el agua

Zárate explicó que la coordinación con Prefectura apunta a realizar tareas directamente sobre el río Uruguay. “No tiene sentido hacer de costa si es que queremos proteger la fauna ictícola, ya que los pescados llegan muertos”, sostuvo al fundamentar ese enfoque.

“Estamos trabajando para tener un poco más de presencia en el río, que es lo que está haciendo falta”, agregó. El funcionario mencionó experiencias de Corrientes y Santa Fe, y recordó que Entre Ríos ya había realizado trabajos similares en Puerto Yeruá y Concordia.

“Necesitamos reforzarlo y la idea es, con los guías de pesca y Prefectura, con el apoyo de la senadora, seguir incrementando este tipo de trabajos”, concluyó Zárate sobre la coordinación que busca ampliar la provincia.