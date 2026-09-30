Rogelio Frigerio presentó proyectos y sectores productivos de Entre Ríos ante inversores europeos

Rogelio Frigerio se reunió este miércoles 30 de septiembre en París con empresarios e inversores europeos para presentar oportunidades de inversión en Entre Ríos. El encuentro integró la agenda que desarrolla en Francia en el marco de Argentina Week.

Participaron los secretarios nacionales de Hacienda, Carlos Guberman, y de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, junto al ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo.

Durante la reunión, el gobernador expuso sobre distintos sectores productivos y las condiciones que, según sostuvo, busca generar su gestión para atraer capital privado. La información difundida sobre el encuentro no detalló acuerdos firmados ni proyectos de inversión confirmados.

Los sectores que presentó ante los empresarios

Rogelio Frigerio mencionó oportunidades en agroindustria, producción de alimentos, energía, economía del conocimiento, logística y turismo. También señaló la ubicación geográfica, la matriz productiva y la formación de los trabajadores como factores de interés para posibles inversiones.

“Vinimos a París a mostrar ese potencial y a generar vínculos concretos con quienes están buscando oportunidades para invertir”, afirmó el mandatario al explicar el objetivo de la reunión.

El gobernador también sostuvo que su administración está “ordenando el Estado, bajando impuestos, eliminando trabas y generando condiciones para que el sector privado pueda invertir, producir y generar trabajo”. Esas declaraciones formaron parte de su presentación sobre la política económica provincial.

Quiénes participaron del encuentro

Entre los asistentes estuvieron Jacques-Antoine Granjon, de Veepee; Jonathan Cherki, de Contentsquare; Steve Anavi, de Qonto; Philippe Corrot, de Mirakl, y Pascal Gauthier, de Ledger.

También participaron Charles y Nicolas Ruggeri, de Batipart; Jean-David Benichou, de ViaDialog; Jacques Essebag, de Arthur, y Jérôme Bersay, de Bersay.

La nómina se completó con Marcos Juejati y Daniel Masallera, de NorthBaires; Bernabé Botte, de Longtable; Markus Keller, de Accor, y Philippe Cahen, de Winscott. La agenda de Rogelio Frigerio en París contempla otros encuentros con empresarios, inversores y autoridades para presentar a Entre Ríos como destino de inversiones.