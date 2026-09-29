Frigerio presentará en París el potencial productivo de Entre Ríos para atraer inversiones

El gobernador Rogelio Frigerio participará esta semana de la Argentina Paris Week, en Francia, donde presentará las oportunidades de inversión de Entre Ríos ante empresarios y representantes de compañías internacionales. Su exposición estará centrada en la producción agroindustrial, las exportaciones, la infraestructura logística y las herramientas provinciales destinadas a captar capital privado.

La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y reunirá a funcionarios, gobernadores y referentes empresariales argentinos y europeos. La jornada central tendrá lugar el jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París.

La participación entrerriana se enfocará en dos áreas: el desarrollo de actividades vinculadas con la producción de alimentos y las condiciones que la provincia ofrece para proyectos privados. Por el momento, la agenda difundida contempla presentaciones institucionales, sin anuncios de nuevas inversiones concretadas.

Exportaciones, agroindustria y logística

Durante el bloque de Agricultura del jueves, Rogelio Frigerio expondrá sobre el perfil agroindustrial de Entre Ríos y las posibilidades de incorporar mayor valor a su producción. También abordará las oportunidades de ampliar la comercialización de alimentos y otros productos entrerrianos en mercados internacionales.

Entre los datos que llevará a la presentación figura el volumen de exportaciones de 2025. Según la información difundida por el Gobierno provincial, las ventas al exterior alcanzaron los 2.115 millones de dólares durante ese año, cifra que la administración presenta como un récord histórico.

Otro punto de la exposición será la ubicación de Entre Ríos y su conexión con la Hidrovía. El gobernador se referirá al potencial de los puertos y la infraestructura provincial para el movimiento de mercaderías, así como a las necesidades de inversión vinculadas con esas cadenas productivas.

El régimen de inversiones y la agenda del viernes

El viernes, Rogelio Frigerio participará del segmento dedicado al comercio internacional y la seguridad jurídica, organizado junto con la Cámara de Comercio Internacional (ICC). El encuentro abordará las oportunidades comerciales asociadas al Acuerdo Mercosur-Unión Europea y las condiciones regulatorias que consideran las empresas al evaluar proyectos de inversión.

En ese marco, presentará datos del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). De acuerdo con el balance provincial, el programa registra 171 empresas adheridas, más de 400.000 millones de pesos en inversiones comprometidas y alrededor de 3.000 puestos de trabajo proyectados. Estas cifras corresponden a compromisos y estimaciones informados, no necesariamente a inversiones ya ejecutadas o empleos efectivamente incorporados.

La agenda buscará establecer contactos con potenciales inversores para proyectos vinculados con la producción, el agregado de valor y la logística. Los resultados concretos de la participación de Entre Ríos dependerán de las conversaciones que se desarrollen durante el encuentro y de eventuales acuerdos posteriores.