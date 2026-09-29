Un video de picadas en la Ruta 127 derivó en allanamientos: secuestraron tres motocicletas

La difusión de videos que muestran presuntas picadas sobre la Ruta 127 derivó en dos allanamientos, el secuestro de motocicletas y la identificación de dos menores de edad. Los procedimientos se realizaron este martes, luego de una investigación iniciada por la Comisaría El Pingo ante las maniobras de alta velocidad y peligrosidad registradas en las imágenes.

El comisario Miguel Faure, jefe de la dependencia policial, explicó a Elonce cómo comenzó la investigación. “Hace unos días se tomó conocimiento de la viralización de unos videos donde un grupo de jóvenes hacían carreras con sus motovehículos sobre la Ruta 127”, señaló durante una entrevista con Mediodía de Noticias.

El funcionario indicó que las imágenes motivaron la intervención judicial por la posible participación de adolescentes. “Se hizo una tarea investigativa, se puso en conocimiento a la Fiscalía, en este caso de menores, porque se visualizaba la presencia de menores”, precisó. A partir de esas actuaciones se dispusieron los allanamientos.

Secuestraron las motos que aparecían en los videos

Las dos órdenes de allanamiento y requisa domiciliaria fueron autorizadas por el juez de Garantías Nº 4, Julián Vergara, con intervención de la Fiscalía de Menores a cargo del fiscal Bongiovanni. Los procedimientos estuvieron encabezados por la Comisaría El Pingo y contaron con apoyo de efectivos de María Grande, Hasenkamp y Paraná.

“Esos allanamientos se desarrollaron con toda normalidad”, expresó Faure sobre las diligencias. Como resultado, la Policía secuestró dos motocicletas de 110 centímetros cúbicos que coincidirían con las observadas en los videos de las presuntas picadas. También fueron incautados dos teléfonos celulares y otros elementos que guardarían relación con la investigación.

Durante el operativo se retuvo una tercera motocicleta, de 150 centímetros cúbicos, por una infracción a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. En ese caso intervino personal de Tránsito Municipal de El Pingo. La retención se realizó por una falta de tránsito, de manera diferenciada de los secuestros dispuestos en la causa penal.

Dos menores quedaron vinculados a la causa

Consultado por la identidad de los conductores, el comisario confirmó que los individualizados hasta el momento son menores de edad. “En este caso son dos menores. Son solo los menores los que están supeditados”, aclaró.

Faure también explicó que la situación de los adolescentes será evaluada por la Fiscalía interviniente. “Nosotros lo que brindamos, toda la información, las pericias, va a la Fiscalía de Menores”, manifestó, y señaló que será ese organismo el encargado de determinar la responsabilidad que pudiera corresponderles.

Allanamientos y motos retenidas por picadas en ruta 127

Ante la consulta sobre la presencia de otros motociclistas en las grabaciones, el jefe policial indicó que la investigación no está cerrada. “Por el momento son dos menores, pero la causa prosigue. Seguramente se van a hacer algunas otras diligencias”, afirmó. Agregó que cualquier nueva evidencia será puesta a disposición de la Fiscalía.

Investigan si hubo otros participantes

Faure señaló que la dependencia no tenía información previa concreta sobre la realización de estas maniobras en el sector. “No teníamos datos de esto, pero al observarse esos videos se tomó conocimiento” de la situación, explicó durante la entrevista.

El comisario remarcó que las actuaciones buscan evitar que este tipo de conductas provoquen lesiones a los motociclistas o a terceros que circulen por la Ruta 127. La investigación se inició ante la presunta comisión del delito previsto en el artículo 193 bis del Código Penal, referido a pruebas de velocidad o destreza vehicular que generan peligro para las personas.

Las dos motocicletas de 110 cc, los celulares y los demás elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. La Fiscalía de Menores continuará con las diligencias para determinar las circunstancias de las presuntas picadas y establecer si participaron otras personas además de los dos adolescentes identificados.