Video: una joven sigue grave tras ser atropellada en una picada de autos

Una adolescente de 17 años permanecía internada en terapia intensiva después de que un Chevrolet 400 impactara contra una tribuna durante una picada de autos, en Mendoza. El choque dejó cuatro heridos y dos habían presentado lesiones graves.
Una joven de 17 años seguía grave tras ser atropellada durante una picada de autos en Lavalle, Mendoza. La adolescente permanecía internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, después de que un Chevrolet 400 chocara contra una tribuna y alcanzara a varios espectadores.
El Hospital Central de Mendoza difundió este martes un nuevo parte médico sobre el estado de Morena González, una de las cuatro personas heridas durante el accidente registrado el domingo 20 de septiembre. La paciente había sido trasladada desde Lavalle debido a la gravedad de las lesiones.
Según el informe, la adolescente ingresó con un politraumatismo grave y presentaba traumatismo craneofacial, lesiones cerebrales, contusión pulmonar bilateral y traumatismo abdominal. Los profesionales indicaron que, por el momento, no requería una intervención neuroquirúrgica, publicó MendozaPost.
Internada con pronóstico reservado
Morena permanecía alojada en la Unidad de Terapia Intensiva y necesitaba asistencia respiratoria mecánica. Su estado continuaba siendo grave y su pronóstico era reservado.
La evolución de la paciente era controlada por el equipo médico del Hospital Central. El parte incorporó precisiones sobre las lesiones detectadas durante los estudios efectuados después de su derivación.
Familiares, amigos y vecinos de Junín acompañaban a la adolescente y a su entorno. Además, difundieron mensajes y organizaron una cadena de oración por su recuperación.
Cómo ocurrió el accidente
El choque se produjo alrededor de las 17.05 del domingo en el predio donde se desarrollaban las picadas de autos, en Lavalle. Por causas que permanecían bajo investigación, un Chevrolet 400 conducido por un hombre impactó contra una estructura ubicada junto al sector de las tribunas.
El automóvil alcanzó a varias personas que observaban el evento. Como consecuencia, cuatro espectadores sufrieron heridas y dos de ellos presentaron inicialmente lesiones consideradas graves.
Un llamado al 911 alertó a las autoridades. Personal de la Comisaría 17ª de Lavalle se dirigió al predio para intervenir en el procedimiento y comenzar las actuaciones destinadas a establecer cómo ocurrió el siniestro.
El video del accidente registró el momento en que el automóvil se dirigió hacia la estructura y alcanzó al público. Las imágenes serían analizadas junto con los testimonios y los demás elementos reunidos durante las actuaciones.
Un auto chocó contra la grada en las Picadas de Lavalle y dejó 4 heridos pic.twitter.com/OWVz2a4ryo— Mendoza Post (@MendozaPost) September 21, 2026
En el lugar ya se encontraban dos ambulancias privadas vinculadas con la cobertura del evento. Los equipos asistieron a las personas alcanzadas por el vehículo y trasladaron inicialmente a los heridos al Hospital Domingo Sícoli.
Debido a la gravedad de su cuadro, Morena fue derivada posteriormente al Hospital Central, donde quedó internada en terapia intensiva. No se difundieron nuevos detalles sobre la identidad ni la evolución del resto de los lesionados.
Las pericias buscaron determinar qué provocó que el Chevrolet 400 se desviara hacia el sector ocupado por los espectadores. También debía establecerse si las condiciones de la pista y las medidas de seguridad del predio tuvieron incidencia en lo ocurrido.