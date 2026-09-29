Fabricante de indumentaria de reconocidas marcas entró en concurso con deudas por $635 millones

Jutex SRL, una fabricante de indumentaria que trabajó para reconocidas marcas de ropa, entró en concurso preventivo de acreedores con deudas declaradas por $635,45 millones. La empresa llegó a la Justicia después de paralizar la producción en su planta de Munro, provincia de Buenos Aires, y acumular obligaciones con entidades financieras, proveedores, organismos fiscales y trabajadores.

La compañía no comercializa prendas directamente al público, sino que se dedica a la confección para terceros. Entre las marcas para las que produjo figuran Portsaid, Rapsodia, Jazmín Chebar, La Martina y Desiderata. El procedimiento judicial corresponde a Jutex y no implica que esas firmas hayan ingresado en concurso.

Constituida en 2009, la empresa había realizado inversiones para ampliar su capacidad productiva. Sin embargo, su situación financiera se deterioró durante 2026 y, en su presentación judicial, fijó el 24 de abril como fecha de inicio de la cesación de pagos, cuando dejó de poder cumplir regularmente con sus compromisos.

La paralización de la planta de Munro

Según expuso la compañía ante la Justicia, uno de los principales inconvenientes se produjo en el establecimiento que alquila en Borges 4803, Munro, donde había instalado maquinaria y tecnología para desarrollar su actividad.

Jutex sostuvo que no consiguió la habilitación provincial necesaria para operar y que, por ese motivo, debió detener la producción. La interrupción afectó los plazos de entrega de prendas y derivó posteriormente en una caída de las ventas.

A las dificultades operativas se sumaron problemas para afrontar gastos corrientes. La propietaria del inmueble intimó a la empresa por seis meses de alquileres impagos, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2025 y abril de 2026. La firma también reconoció incumplimientos en préstamos bancarios e impuestos, y atribuyó parte de su crisis a la debilidad del mercado interno y a la competencia de productos importados.

Cómo se distribuyen las deudas de Jutex

La nómina de acreedores presentada por la fabricante de indumentaria registra un pasivo de $635,45 millones al 31 de mayo. Las obligaciones se distribuyen entre bancos, proveedores, organismos fiscales, sindicatos y créditos laborales individuales.

Entre las deudas financieras declaradas se encuentran $68,39 millones con Banco Ciudad, $65,32 millones con Banco Nación, $61,35 millones con Banco Galicia, $52,32 millones con Banco Provincia y $23,22 millones con Credicoop. También figuran Banco Rioja y el Gobierno de La Rioja, con acreencias de $26,32 millones cada uno.

En el listado de proveedores, la mayor deuda informada corresponde a Yersiplast, con $63,91 millones. Además, aparecen obligaciones con distintos sindicatos del sector y dos créditos laborales individuales que suman aproximadamente $26,4 millones. El concurso preventivo busca encauzar judicialmente la negociación con los acreedores, por lo que no debe confundirse con una declaración de quiebra.

Del crecimiento al cierre de una planta vinculada

El deterioro financiero se produjo en poco tiempo. En el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2025, Jutex había informado una ganancia neta de $139,2 millones y un patrimonio neto positivo de $484,6 millones. Sus activos ascendían entonces a $749,4 millones, frente a pasivos por $264,8 millones.

La crisis también alcanzó a Rioja Textil, una empresa vinculada a Jutex y controlada por los mismos socios. Esa firma había inaugurado en 2023 una planta en el Parque Industrial de La Rioja, proyectada para producir hasta 30.000 prendas mensuales. A fines de abril de 2026, el establecimiento cerró definitivamente y desvinculó a los 17 trabajadores que aún integraban su plantel.

El caso se produce en un contexto de retroceso de la actividad textil. Según datos difundidos por la Fundación Pro Tejer, la producción del sector cayó 24,4% durante el primer semestre de 2026 y las fábricas utilizaron alrededor del 39% de su capacidad instalada. En ese mismo período, las importaciones de indumentaria aumentaron 62% en volumen respecto de 2025. Mientras tanto, Jutex deberá intentar reestructurar sus obligaciones a través del proceso concursal.