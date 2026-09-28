Más de 120 despedidos esperan sus indemnizaciones: “La situación es desesperante”

Más de 120 despedidos siguen sin cobrar sus indemnizaciones completas en Gualeguaychú luego de las desvinculaciones producidas en Unión Bat y Laboratorios Pyam. Algunos trabajadores llevan cerca de cuatro meses esperando el pago, mientras las empresas avanzaron con concursos preventivos.

Martín Gómez, delegado del Sindicato de Químicos, explicó a Elonce que la situación continúa sin resolverse. “Hoy estamos en una situación donde los trabajadores tanto de Unión Bat como de Laboratorios Pyam no han cobrado su indemnización que les corresponde por ley”.

“Ya llevamos prácticamente dos meses y algunos compañeros casi cuatro meses esperando que les paguen. Con un agregado: las empresas, tanto Unión Bat como Laboratorios Pyam, iniciaron un concurso preventivo. A Laboratorios Pyam, por ejemplo, ya se lo dieron, así que ahora estamos esperando que la Justicia intervenga y diga cómo pagarles las indemnizaciones a estos trabajadores”, agregó.

Los concursos preventivos y la expectativa por la Justicia

Consultado sobre qué implica el procedimiento iniciado por las empresas, Gómez explicó: “Es un concurso de acreedores. La empresa frena todas las demandas porque nosotros tuvimos que hacer juicio para que nos paguen la indemnización”.

El representante sindical cuestionó la decisión empresarial y sostuvo: “Con toda esta maniobra que están haciendo las empresas, dicen que están mal, que están con problemas de venta y un montón de cosas, pero a su vez no cumplen con la ley porque no le pagaron la indemnización a nadie”.

En ese sentido, explicó que ahora deberán esperar la intervención judicial: “Pidieron abrir este concurso de acreedores para poder frenar todos los juicios que están haciendo los trabajadores y después pagarles como diga la Justicia, según la plata que tengan ellos y figure en las cuentas. Dirán cómo le pueden pagar a la gente su indemnización”.

Despidos desde abril y junio

Según detalló Gómez, el conflicto en Laboratorios Pyam comenzó varios meses atrás y las desvinculaciones se produjeron en diferentes etapas. “Con Laboratorios Pyam venimos desde abril con despidos en dos tandas: una fue en abril y la otra en julio. Unión Bat fue en junio, que despidió a los 100 trabajadores el 26 de junio. Desde esa fecha los trabajadores están sin cobrar un peso”.

La falta de pago repercutió directamente sobre las familias. Ante la dificultad para encontrar rápidamente otro empleo formal, varios extrabajadores recurrieron a diferentes alternativas para obtener ingresos.

“En este momento los trabajadores están haciendo Uber, changas de lo que sea, están haciendo comida para vender los fines de semana porque hay una realidad: acá en Gualeguaychú, como debe ser en todas partes del país, no hay trabajo”, sostuvo.

“Se han ido con una mano adelante y una atrás”

El delegado sindical aseguró que entre los despedidos hay personas que desarrollaron prácticamente toda su vida laboral en estas empresas. “Mucha gente de mucha antigüedad en la fábrica, de 20-25 años, se ha ido con una mano adelante y una atrás, sin un peso”.

Gómez hizo especial hincapié en la situación de los exempleados de Unión Bat debido a las características de la actividad. “Unión Bat es una fábrica insalubre por la peligrosidad de los productos que manejan ahí”.

Además, indicó que algunos trabajadores estaban próximos a alcanzar la jubilación. “Hay gente a la que le faltaban dos o tres años para jubilarse y se tuvo que ir a su casa con un montón de problemas, porque el trabajo que hacen en esa fábrica con el plomo y con el ácido, trae muchas enfermedades”.

Denunciaron la presencia de sustancias en Unión Bat

En paralelo al conflicto laboral, el Sindicato de Químicos realizó una presentación ante organismos públicos para solicitar información sobre la situación de la planta de Unión Bat y los materiales que permanecieron en el establecimiento.

“Nosotros como sindicato hicimos una denuncia en el municipio y en la provincia de Entre Ríos, también en el Ministerio de Ambiente, porque queremos saber qué está pasando dentro de la planta de Unión Bat. Quedaron un montón de materias primas, un montón de sustancias peligrosas que no sabemos qué va a pasar con esa empresa, que está tirada ahí hace dos meses y es un peligro para toda la comunidad de Gualeguaychú”, afirmó.

Según Gómez, la presentación se concretó el 16 de septiembre. “Hicimos una presentación tanto en el municipio como en la Secretaría de Ambiente de Paraná y todavía no tuvimos ninguna respuesta. Esta gente no sabe lo que es esa empresa tirada ahí a la deriva con un montón de productos químicos”.

El antecedente que preocupa a los trabajadores

El representante gremial recordó un episodio ocurrido anteriormente en otra planta del parque industrial y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se repita una situación similar.

“Acá tuvimos una experiencia hace dos años, que fue Resyder. La dejaron también, que la empresa haga lo que quiera, echó a la gente, volvió a arrancar a los tres o cuatro meses, se prendió fuego, no hubo control de nada y contaminó un montón de terreno en el parque industrial y en la zona”, recordó.

“No queremos que vuelva a pasar eso. La situación hoy es complicadísima para la gente, desesperante, porque no hay trabajo en ningún lado y ahora hay que esperar qué hace la Justicia, si les van a pagar la indemnización y cómo se la van a pagar”, manifestó.

Analizan una protesta conjunta

Mientras esperan novedades judiciales, desde el Sindicato de Químicos mantienen reuniones con otras organizaciones gremiales para evaluar posibles acciones conjuntas frente a los conflictos laborales.

“Estamos haciendo reuniones. Ya nos hemos juntado varias veces a través de la CGT regional, con compañeros de los maestros, de los empleados públicos y con gente de Concepción del Uruguay. El viernes estuvimos en Colón, en San José, en la normalización de la CGT y también estuvimos charlando”, detalló Gómez.

Finalmente, anticipó que podría concretarse una medida conjunta: “Puede ser que se venga una movida en conjunto porque es todo similar. En todos lados está pasando lo mismo. No es algo aislado. Tenemos que estar todos alineados para salir a hacer una lucha en conjunto y ponerle un freno a esto, porque no puede seguir así, no va a quedar una empresa en pie”.