“Volver al pasado”: una carnicería vende casi todos los cortes a precios de diciembre de 2024

Una carnicería y frigorífico del partido bonaerense de Moreno generó una fuerte repercusión tras lanzar “Volver al pasado”, una campaña que ofrece casi todos los cortes de carne vacuna a un precio único de $11.999 por kilo.

Según explicó el propietario del establecimiento, Claudio Cutsola, la promoción ubicó los valores entre un 40% y un 50% por debajo del promedio del mercado y tuvo como objetivo aumentar el volumen de ventas en un contexto de retracción del consumo.

La propuesta alcanzó al 97% de los productos obtenidos de una media res de novillito. Entre los cortes incluidos aparecieron algunos de los más buscados por los consumidores, como asado, bife ancho, bife angosto, bife de chorizo, cuadril, nalga, bola de lomo, peceto y diferentes tapas.

Aseguran que volvieron a precios de 2024

El comerciante afirmó que con la estrategia consiguieron retrotraer el valor de gran parte de los cortes. “Llevamos el precio de diciembre de 2024 a hoy. Y la verdad lo pudimos hacer”, señaló.

Una de las claves, explicó, fue reducir la cantidad de actores que intervienen entre la producción y la venta al consumidor.

“Nosotros somos matarifes y eso es una ventaja competitiva, porque traemos el producto directamente sin intermediarios”, afirmó Claudio.

De acuerdo con el comerciante, ese esquema permite eliminar dos intermediarios de la cadena, cuyo impacto representaría aproximadamente un 25% del precio final.

Pero aseguró que la venta directa no explica por sí sola los valores. La empresa también decidió resignar una parte de su margen de ganancia.

“Nos manejamos con una frase que es ‘nadie se salva solo’. Nosotros compartimos nuestra rentabilidad, la bajamos y la compartimos con la gente dándoles un beneficio”, expresó.

Qué cortes quedaron afuera de la promoción

Solamente tres cortes fueron exceptuados del precio único: lomo, entraña y vacío. El resto se comercializó a $11.999 por kilo mientras se mantuviera vigente la iniciativa.

“Miramos el entorno y vemos que la situación está muy difícil. El asado está a $11.999, la plancha de asado a $11.999 y todo lo que tiene que ver con la milanesa o los bifes también”, explicó Claudio, propietario del comercio, en declaraciones a Cadena 3.

Además, indicó que los cortes utilizados para preparar milanesas se encontraban entre los productos con mayor demanda. “Lo que más pide la gente en las estadísticas son los cortes para milanesa”, sostuvo.

Clientes se llevan “el carro completo”

La diferencia de precios provocó una importante respuesta entre los consumidores y llevó a muchas familias a realizar compras mayores para abastecerse durante varios días o semanas.

“Están gastando entre 60 mil y 80 mil pesos por persona más o menos, pero vienen y se llevan el carro completo”, señaló el comerciante.

La estrategia fue posible, según explicaron desde el establecimiento, por dos factores: se trata de un frigorífico con venta directa al público, lo que permite reducir intermediarios, y se decidió disminuir el margen de rentabilidad por producto para apostar a un mayor volumen de operaciones.

Hasta 2.000 clientes durante los fines de semana

La respuesta de los consumidores también se reflejó en la cantidad de personas que pasaron por el establecimiento.

Según Claudio, durante los días de semana recibieron entre 600 y 700 clientes, mientras que los fines de semana la cantidad pudo alcanzar entre 1.500 y 2.000 personas.

Además, aclaró que los valores promocionales no necesariamente correspondían a una acción comercial por única vez.

“Nosotros las renovamos semanalmente. En algunos casos la mantenemos o la bajamos”, explicó sobre la política de precios.

En ese sentido, resumió la estrategia del comercio: “Nuestra filosofía comercial es dar el mejor precio al público”.