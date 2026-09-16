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Economía

La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto y acumuló una suba del 19,1%

La inflación mayorista alcanzó el nivel más alto desde mayo y acumuló una suba del 19,1% durante los primeros ocho meses de 2026. Los productos importados aumentaron un 2,9%.

16 de Septiembre de 2026
Según informó el INDEC.
Según informó el INDEC.

La inflación mayorista alcanzó el nivel más alto desde mayo y acumuló una suba del 19,1% durante los primeros ocho meses de 2026. Los productos importados aumentaron un 2,9%.

La inflación mayorista se aceleró al 2,1% durante agosto y registró un aumento interanual del 29,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador se ubicó 0,4 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista del mismo mes, que había sido del 1,7%.

El incremento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo explicado por una suba del 2,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los importados.

Con este resultado, los precios mayoristas alcanzaron su mayor variación mensual desde mayo, cuando habían aumentado un 2,5%. Además, acumularon un alza del 19,1% entre enero y agosto de 2026.

 

Los productos que más incidieron

 

Dentro de los productos nacionales, el rubro con mayor incidencia sobre el índice fue petróleo crudo y gas, que aportó 0,71 puntos porcentuales al resultado general.

Le siguieron los productos agropecuarios, con una incidencia de 0,25 puntos; alimentos y bebidas, con 0,17; productos refinados del petróleo, con 0,14; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos porcentuales.

La inflación mayorista había comenzado una trayectoria descendente después del 5,2% registrado en abril. Posteriormente, el IPIM había marcado un 2,5% en mayo, un 1,1% en junio y un 0,8% en julio, antes de volver a acelerarse durante agosto.

 

Los otros indicadores mayoristas

 

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) presentó una variación mensual del 2,3%. Este resultado respondió al incremento del 2,2% en los productos nacionales y del 3% en los importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también aumentó un 2,3% durante agosto. Los productos primarios avanzaron un 4,6%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica subieron un 1,3%.

Temas:

inflación mayorista indec IPIM precios mayoristas inflación Economía argentina
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