El Gobierno redujo más de 72.000 empleos públicos desde 2023 y anticipó que profundizará los recortes en 2027

El Gobierno redujo más de 72.000 empleos públicos desde fines de 2023, según datos oficiales, y el Presupuesto 2027 anticipó que continuará la reorganización del Estado. Correo Argentino, ferrocarriles y la administración centralizada estuvieron entre los sectores con mayores bajas.
El Gobierno redujo más de 72.000 empleos públicos desde fines de 2023 y anticipó que durante 2027 continuará con la reorganización de la estructura estatal. De acuerdo con la serie oficial, la dotación relevada pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 270.835 en julio de 2026, una disminución de 72.522 personas, equivalente al 21,1%.
La reducción fue presentada por el Ejecutivo como uno de los resultados de su política de ajuste del gasto y reorganización del Estado. En el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, el Gobierno adelantó que buscará “profundizar las acciones” vinculadas con la administración de recursos, la modernización y el empleo público.
Según el planteo oficial, el objetivo será “consolidar una administración pública más austera, eficiente y enfocada en funciones estratégicas”. Además, vinculó esa política con la reducción de estructuras superpuestas, simplificación normativa, reorganización de empresas estatales y avance de los procesos de privatización.
Cuánto se redujo la dotación estatal
El relevamiento oficial comprende la Administración Pública Nacional (APN), otros entes y empresas y sociedades estatales. De los 72.522 puestos menos contabilizados entre noviembre de 2023 y julio de 2026, 49.578 correspondieron a la Administración Pública Nacional y 22.944 a empresas y sociedades del Estado.
La APN tenía 233.098 trabajadores en noviembre de 2023 y registró 183.520 en julio de este año. La disminución alcanzó así el 21,3%.
Dentro de ese universo, la administración descentralizada concentró la mayor reducción en números absolutos: pasó de 136.763 a 111.117 personas. La diferencia fue de 25.646 puestos, equivalente a una baja del 18,8%.
Ministerios y administración central
La administración centralizada, que incluye ministerios y Jefatura de Gabinete, experimentó una caída todavía mayor en términos porcentuales. Su dotación pasó de 55.858 personas en noviembre de 2023 a 37.657 en julio de 2026.
La diferencia fue de 18.201 trabajadores menos, una reducción del 32,6%. Se convirtió así en el segmento de la APN con la mayor contracción porcentual durante el período analizado.
Sin embargo, las comparaciones individuales entre ministerios deben interpretarse teniendo en cuenta las modificaciones en el organigrama estatal implementadas desde diciembre de 2023. El propio INDEC adaptó sus estadísticas a partir de enero de 2024 debido al reordenamiento de la estructura del Poder Ejecutivo.
Economía, Salud y otras áreas
El Ministerio de Economía registraba 8.686 trabajadores en noviembre de 2023 y contabilizó 7.682 en julio de 2026. La diferencia fue de 1.004 puestos, alrededor del 11,6%.
En Salud, la dotación pasó de 8.265 a 7.002 trabajadores, lo que representó 1.263 puestos menos y una reducción aproximada del 15,3%.
Justicia mostró una evolución diferente: pasó de 1.553 a 2.858 trabajadores. No obstante, el incremento no puede considerarse directamente como creación de nuevos empleos, debido a los cambios de competencias y dependencias producidos durante el período.
La misma precaución corresponde a Capital Humano, ministerio creado durante la actual gestión y que absorbió funciones anteriormente distribuidas entre distintas carteras.
Las empresas estatales perdieron casi 23.000 puestos
El otro gran componente de la reducción estuvo entre las empresas y sociedades estatales. En noviembre de 2023 reunían 110.259 trabajadores, mientras que en julio de 2026 registraron 87.315.
Esto representó 22.944 puestos menos y una contracción del 20,8%. Las mayores disminuciones absolutas se concentraron en Correo Argentino, Operadora Ferroviaria, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Correo Argentino encabezó esa lista. Su dotación pasó de 16.897 trabajadores a 11.279, una diferencia de 5.618 personas y una reducción del 33,2%.
Ferrocarriles, Aerolíneas y Banco Nación
Operadora Ferroviaria pasó de 23.834 a 19.529 empleados. La disminución fue de 4.305 trabajadores, equivalente al 18,1%.
Banco Nación redujo su dotación de 17.806 a 15.425 trabajadores, es decir, 2.381 puestos menos y una caída del 13,4%. Aerolíneas Argentinas, por su parte, pasó de 11.899 a 9.976 empleados: una reducción de 1.923 personas, equivalente al 16,2%.
También hubo bajas en otras empresas públicas. Belgrano Cargas pasó de 4.631 a 4.010 trabajadores; Nucleoeléctrica, de 3.209 a 2.906; y Radio y Televisión Argentina, de 2.442 a 1.953.
Las mayores bajas porcentuales
Al analizar los porcentajes aparecen reducciones más pronunciadas en compañías de menor tamaño. Educar pasó de 446 a 168 empleados, una disminución del 62,3%.
Fabricaciones Militares redujo su planta de 1.488 a 1.018 trabajadores, equivalente al 31,6%, mientras que FADEA pasó de 936 a 656, con una contracción del 29,9%. Intercargo registró una disminución menor: pasó de 1.665 a 1.535 empleados.
En el grupo denominado “otros entes”, la dotación bajó de 15.545 a 13.615 trabajadores. Allí se encuentra PAMI, que pasó de 14.325 empleados a 13.025, con 1.300 trabajadores menos y una reducción aproximada del 9,1%.
El caso particular de Ferrocarriles Argentinos
Una de las estadísticas que requiere una interpretación particular corresponde a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). La empresa pasó de 73 trabajadores en noviembre de 2023 a 501 en julio de 2026.
Aunque matemáticamente representa un incremento de 428 personas, ese salto no equivale necesariamente a nuevas contrataciones. La modificación estuvo relacionada con la absorción de estructura y personal de Trenes Argentinos Capital Humano por parte de FASE durante 2024.
Este tipo de reorganizaciones explica por qué los datos deben analizarse considerando los cambios institucionales. El INDEC especifica que su medición informa mensualmente la cantidad de personas que integran las estructuras relevadas, según los distintos tipos de vinculación o contratación.
Qué proyecta el Gobierno para 2027
La presentación del Presupuesto 2027 muestra que el Ejecutivo pretende continuar con su política de reorganización estatal. “Para el ejercicio 2027, se prevé profundizar las acciones destinadas a fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos, promoviendo, al mismo tiempo, la modernización y el profesionalismo del empleo público”, indicó el Gobierno.
El Ejecutivo también planteó que la reducción de estructuras, la simplificación de normas y la reorganización y privatización de empresas públicas apuntan, según su propia evaluación, a generar mejores condiciones para la actividad privada, las inversiones y el empleo formal.
Se trata de objetivos expresados por el Gobierno y no de resultados ya alcanzados. La dimensión final de nuevas reducciones de personal durante 2027 dependerá de las medidas que efectivamente sean implementadas y de los cambios que atraviesen las distintas dependencias y empresas estatales, publicó TN.
La reorganización continuará
El ajuste de la dotación pública forma parte de una transformación más amplia impulsada desde el comienzo de la gestión. Como referencia, para 2026 el Presupuesto Consolidado ya establecía como política continuar con medidas destinadas a incrementar la transparencia, desarrollar y modernizar el empleo público.
Los números acumulados hasta julio de 2026 muestran que las mayores reducciones absolutas se produjeron dentro de la Administración Pública Nacional, seguida por las empresas y sociedades estatales. Dentro de estas últimas, Correo Argentino y Operadora Ferroviaria concentraron las mayores bajas en cantidad de trabajadores.
Con el Presupuesto 2027, el Gobierno ratificó que la reorganización del Estado continuará durante el próximo ejercicio. El proyecto no sólo repasa la reducción acumulada desde fines de 2023, sino que anticipa una nueva etapa centrada, según el Ejecutivo, en la austeridad, la modernización de procesos y la redefinición de las estructuras estatales.