Caso de Ricardo Centurión: el excolectivero recibió prisión condicional y ocho años de inhabilitación

Condenaron al excolectivero que causó la muerte de un pasajero en Paraná y que, según determinaron las pericias, conducía bajo los efectos de la cocaína. Amílcar Nicolás Hernández recibió una pena de tres años de prisión condicional por el homicidio imprudente de Ricardo Centurión, de 77 años.

Según supo Uno Entre Ríos, el juez de Garantías de Paraná, Juan Malvasio, homologó el acuerdo de juicio abreviado mediante el cual Hernández reconoció su responsabilidad en el hecho. Al tratarse de una condena de ejecución condicional, el exchofer no irá a prisión.

Además, quedó inhabilitado para conducir durante ocho años y deberá realizar tareas comunitarias y cursos de concientización vial. Entre las reglas impuestas también figuran la prohibición de ingerir alcohol y la obligación de someterse a un tratamiento por sus adicciones.

Reparación económica para la familia

El acuerdo estableció además que Hernández deberá abonar $200.000 mensuales en concepto de reparación económica a los familiares de Centurión.

El juicio abreviado había sido presentado el viernes pasado por la fiscal Paola Farinó, el abogado defensor Claudio Berón y los querellantes Pedro Fontanetto y Pablo Palomeque. Finalmente, el magistrado resolvió homologar lo acordado entre las partes.

Uno de los elementos centrales incorporados a la investigación fueron las pericias practicadas al entonces colectivero, cuyos resultados determinaron que se encontraba bajo los efectos de la cocaína al momento del episodio.

La muerte del pasajero

El hecho ocurrió el 12 de enero, cuando Centurión viajaba en un colectivo de la línea G conducido por Hernández. Por circunstancias investigadas en la causa, el hombre cayó de la unidad sobre calle España, entre Pellegrini e Italia, en Paraná. El pasajero sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde posteriormente falleció.

Con la homologación del acuerdo abreviado, Hernández fue condenado por homicidio imprudente y deberá cumplir las reglas de conducta establecidas durante el período correspondiente.