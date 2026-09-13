Un colectivero murió tras estrellarse contra una casa en Temperley

El conductor viajaba sin pasajeros cuando perdió el control del colectivo de la línea 527 y terminó incrustado contra una vivienda, en la localidad bonaerense de Temperley. Investigan si circulaba a alta velocidad.
Un colectivero murió este domingo a la madrugada luego de chocar contra una casa en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Lomas de Zamora. El conductor viajaba sin pasajeros.
El siniestro ocurrió en la esquina de Caaguazú y Dinamarca, donde, por motivos que todavía se investigan, el hombre perdió el control del colectivo de la línea 527 y terminó impactando contra el frente de una propiedad, de acuerdo a lo informado por TN.
El choque fue de gran magnitud: la trompa del colectivo quedó dentro de la vivienda, que registró importantes destrozos. Al lugar arribaron efectivos policiales para trabajar en la zona y determinar las circunstancias del accidente.
Según testimonios de personas que se encontraban en la zona, el colectivo habría circulado a alta velocidad. Por el momento, se investiga si esa presunta situación tuvo incidencia en el siniestro.
En tanto, compañeros del chofer comentaron a los vecinos que el hombre aparentemente vivía un momento personal complejo. Según comentaron, se encontraba atravesando una difícil situación familiar.
Uno de los habitantes de la casa afectada dijo a LN+ que no se encontraba en el lugar al momento del choque y reveló que el colectivo impactó directamente contra su habitación. “Acá duermo. Por suerte estaba trabajando”, afirmó el vecino al mostrar los daños provocados por el colectivo dentro de la propiedad.
El episodio también afectó a la vivienda lindera. Una vecina que reside junto a la casa impactada contó que se encontraba celebrando el cumpleaños de su hija cuando escuchó el estruendo del choque.
“Después de cortar la torta sentimos la explosión. Ahí vi a mi marido tirado con los escombros encima. No sabíamos qué había pasado. Estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro”, declaró. Y agregó: “Estábamos todos asustados. No entendíamos qué pasaba. Mi marido logró sacar la reja, salir y así como pudo intentó asistir al chofer, pero no pudo hacer nada. Estaba sin vida”.