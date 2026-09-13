Patronato enfrenta a Temperley en un duelo clave por la permanencia en Primera Nacional

El Rojinegro jugará desde las 15.30 en el estadio Grella por la fecha 29 de la Primera Nacional. Una victoria le permitirá aumentar su ventaja sobre Güemes y superar a Nueva Chicago. El partido será transmitido por el streaming Elonce.
Patronato recibirá este domingo a Temperley con la misión de alejarse de la zona roja de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, corresponderá a la 29ª fecha y tendrá como árbitro a Bruno Amiconi, según confirmó el cronograma de la jornada.
El partido será transmitido en vivo por Elonce mediante el canal @eloncecom en YouTube y por Radio FM 98.7. De esta manera, los simpatizantes podrán seguir las alternativas del compromiso a través de las diferentes plataformas del medio.
El Rojinegro llegará a la jornada con resultados favorables en la lucha por la permanencia. Güemes de Santiago del Estero y Nueva Chicago, sus rivales directos, perdieron ante Atlanta y Colegiales, respectivamente, y le dieron al conjunto entrerriano la posibilidad de ampliar su margen sobre los últimos puestos.
Una oportunidad para escapar del fondo
Una victoria le permitiría al equipo dirigido por Marcelo Fuentes sacarle nueve puntos de ventaja a Güemes, último de la tabla, y superar a Nueva Chicago. El objetivo será capitalizar las derrotas de sus competidores y fortalecer su posición durante el tramo decisivo de la fase regular, publicó Uno.
Los tres puntos también le darían mayor valor al empate conseguido en la jornada anterior frente a Deportivo Maipú. Patronato igualó 0 a 0 en Mendoza ante el Botellero y sumó una unidad como visitante, aunque continúa necesitado de triunfos para alejarse definitivamente del descenso.
En aquel encuentro, Gabriel Díaz debió ser reemplazado por Facundo Díaz durante los minutos finales. La salida del capitán generó preocupación, pero el defensor formado en el predio La Capillita trabajó con normalidad junto con sus compañeros durante la semana y llevó tranquilidad al cuerpo técnico.
Fuentes aguardó por Rueda y Soldano
Marcelo Fuentes esperó hasta último momento por la evolución de Maximiliano Rueda y Franco Soldano. Ambos futbolistas habían quedado afuera de la delegación que viajó a Mendoza debido a diferentes molestias físicas y fueron evaluados antes de definir la formación titular.
Brandon Cortés, en tanto, quedó nuevamente a disposición después de cumplir una fecha de suspensión. Su regreso le ofrecería al entrenador otra alternativa para conformar el mediocampo junto con Augusto Picco y aumentar la generación de juego del equipo.
Las principales dudas estuvieron ubicadas en el lateral derecho, el mediocampo y el ataque. Fuentes evaluó distintas variantes con Salas, Rueda, Bravo, Barinaga y Soldano para encontrar el equipo que buscará imponerse ante uno de los conjuntos de mejor rendimiento del campeonato.
Temperley llegó como uno de los protagonistas
Temperley atravesó una primera rueda irregular, pero mejoró su funcionamiento y sus resultados durante la segunda mitad de la fase regular. El equipo conducido por Nicolás Domingo registró siete victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos diez compromisos y se ubicó entre los principales animadores del certamen.
El Gasolero llegará al Grella con la intención de prolongar su buen momento y mantenerse en los puestos de privilegio. Su presente obligará a Patronato a extremar los recaudos defensivos y sostener la concentración ante un adversario que conserva aspiraciones de pelear por el primer puesto.
Para el Rojinegro, el encuentro representará una oportunidad concreta de mejorar su situación en la tabla y ganar tranquilidad ante su público. Una victoria le permitirá aprovechar las caídas de sus rivales directos y dar un paso importante hacia su principal objetivo de la temporada.
Probables formaciones
Patronato: Alan Sosa; Salas o Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Facundo Heredia; Bravo o Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Juan Barinaga o Franco Soldano y Diego Díaz. DT: Marcelo Fuentes.
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Pedro Souto, Gerónimo Tomasetti, Adrián Arregui y Luciano Nieto; Franco Benítez y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.