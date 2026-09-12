“Colapinto, fenómeno”, dijo Briatore tras la clasificación en el Gran Premio de España

El director de la escudería Alpine, Flavio Briatore, calificó como "fenómeno" a Franco Colapinto tras la gran clasificación que hizo el piloto argentino, quien saldrá desde el noveno lugar de la parrilla, con miras al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se llevará a cabo este domingo.

El italiano celebró la gran tarea del pilarense, quien pasó a Q3 y finalmente obtuvo un buen tiempo para terminar entre los diez primeros en el circuito de Madring, superando a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, décimocurto tras la tanda clasificatoria.

"Colapinto, fenómeno", expresó Briatore en declaraciones a la prensa, aunque poco antes se lo vio celebrar en los boxes por la gran tarea del argentino, al mando de un monoplaza que en un principio no parecía tener muchas chances.

Además, agregó que "Franco estuvo excepcional", sin ocultar su felicidad por el desempeño del argentino, quien recientemente fue confirmado para la próxima temporada en la escudería francesa, pese a los rumores que lo vinculaban con un hipotético retorno a Williams.

De esta manera, Colapinto largará desde la quinta fila en el Gran Premio de España, mientras que la pole position quedó en manos del británico Lando Norris (Mc Laren), seguido por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en los puestos principales.