Paraná y Santa Fe serán sede del Torneo Nacional C17 de Futsal Masculino con más de 600 jugadores

Paraná y Santa Fe serán protagonistas de una nueva competencia deportiva de alcance nacional con la realización del Torneo Nacional C17 de Futsal Masculino, que reunirá a 40 equipos y más de 600 jugadores de distintos puntos del país.

El lanzamiento del campeonato contó con la presencia de dirigentes de la Confederación Argentina de Futsal y representantes de las asociaciones de Paraná y Santa Fe, quienes destacaron el crecimiento de la disciplina y el impacto que este tipo de eventos genera en la región.

La presidenta de la Asociación de Futsal de Paraná, Débora Ramírez, destacó la importancia de la organización y señaló: “Estamos muy contentos. Nos acompaña el presidente de la Confederación Argentina de Futsal, el señor Pellegrini, y la señora Ana Péndola de la Asociación Santafesina, quien también va a ser anfitriona en este torneo”.

Sobre la convocatoria, agregó: “Han venido todos los equipos a la acreditación. Teniendo en cuenta todo el papelerío necesario porque son menores, tienen que tener autorización de sus padres, seguros médicos y demás. Estamos muy contentos por la convocatoria”.

Ramírez también remarcó el crecimiento de la actividad: “Futsal es uno de los deportes más federales del país. Estamos muy felices del crecimiento que estamos teniendo. Es un crecimiento exponencial que no solamente es para nuestra disciplina, sino que también es para todo el turismo de la zona, la gastronomía, la hotelería. Todo eso redunda en beneficio para nuestra ciudad”.

Dónde se jugará el Torneo Nacional C17

La competencia tendrá escenarios tanto en Paraná como en Santa Fe. En la capital entrerriana, los partidos se disputarán en la cancha del Club Neuquén y en el Parque Berduc.

“En Paraná se va a jugar en la cancha de Club Neuquén y en el Parque Berduc. De domingo a martes va a ser la fase de grupos y después van a empezar las fases finales y clasificatorias”, explicó Ramírez.

En Santa Fe, en tanto, habrá distintas instituciones que funcionarán como sedes durante el torneo. Ana Péndola detalló: “En Santa Fe los clubes son Sargento Cabral, Club Colón de Santa Fe, La Vida FC, San Agustín, Deportivo San Agustín y Favaloro”.

La dirigente agregó que habrá una intensa programación: “Van a estar repletos de partidos. Tenemos dos sedes, una va a ser Gimnasia y Esgrima de Monte Vera y Silza, donde se van a jugar las semifinales y finales”.

Un torneo con 40 equipos y más de 600 chicos

El presidente de la Confederación Argentina de Futsal, Eduardo Pellegrini, resaltó la magnitud del campeonato y el trabajo realizado para concretarlo.

“40 equipos, más de 600 chicos hoy acá en Santa Fe y Paraná. Estamos muy contentos, esperando obviamente el día de mañana y la ansiedad que seguramente tendrán los chicos para dar comienzo a este campeonato”, sostuvo.

Pellegrini también destacó el trabajo dirigencial realizado en la región: “Somos dirigentes tanto Ana como Débora. Son dos dirigentes mujeres que vienen trabajando muy bien en esta zona del país y estamos apoyando desde la Confederación para que esto pueda salir adelante y con el mayor de los éxitos”.

Respecto de la categoría, explicó: “La categoría C17 es para chicos de hasta 17 años. Es el futuro de nuestro deporte. Son los chicos que hoy, a futuro, van a dar el impulso para que siga desarrollándose y creciendo nuestro deporte a nivel nacional”.

El dirigente confirmó además que esta edición será exclusivamente masculina: “Solamente masculino. Nosotros tenemos desde la Confederación 33 campeonatos nacionales. Hoy le toca al masculino. Estamos jugando en simultáneo en otras provincias, también en otras categorías. Hoy le ha tocado acá, en esta zona, el C17 masculino”.

Santa Fe se sumó a la organización por la cantidad de equipos

Ana Péndola contó que la convocatoria superó las expectativas iniciales y explicó cómo Santa Fe terminó incorporándose a la organización junto con Paraná.

“Nos superó la expectativa de la cantidad de equipos que vinieron. Estamos contentos, ansiosos, una mezcla de sensaciones”, expresó.

Y agregó: “En un principio era Santa Fe, pero desbordamos de equipos, así que gracias a la Asociación de Paraná que nos pudo colaborar también”.

La expectativa de Colón para el campeonato

Entre los equipos participantes estará Colón de Santa Fe, que afrontará la competencia con la expectativa de avanzar en el torneo.

Jerónimo, integrante del plantel, contó cómo vive el equipo la previa: “Sabemos lo que representa Colón, sabemos lo que es nuestro equipo y estamos todos muy ansiosos. Nos vemos la hora de que sea mañana. Nosotros vamos a dejar todo y como equipo vamos a estar al cien”.

El jugador también contó cuáles serán los rivales de Colón en la fase de grupos: “Nos tocó con Club Alemán de Mendoza, Atlético Tucumán y Mariano Moreno de Paraná”.

El entrenador del equipo, Ezequiel González, explicó que lleva alrededor de un mes y medio trabajando con el plantel: “Me sumé con los chicos hace poquito. Estoy trabajando hace un mes y medio con ellos. Me hablaron de Colón por el tema del torneo nacional y me dijeron que los prepare”.

Sobre la preparación, señaló: “Estoy con los chicos y estamos a full. Metimos un intenso mes y medio”.

El campeonato reunirá así a representantes de diferentes provincias y tendrá a Paraná y Santa Fe como escenarios de una competencia que busca consolidar el crecimiento del futsal argentino en las categorías formativas.