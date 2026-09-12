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Deportes Novena fecha del Torneo Clausura

River ganó sobre el final por 2 a 1 a Atlético Tucumán y se acomoda en el Torneo Clausura

River le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio intenta prolongar su racha positiva y meterse entre los clasificados a los playoffs.

12 de Septiembre de 2026
River le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán.
River le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán. Foto: (Redes).

River le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio intenta prolongar su racha positiva y meterse entre los clasificados a los playoffs.

River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura. Tobías Andrada y Thiago Almada anotaron los goles del Millonario. Por su parte, Clever Ferreira marcó el empate parcial.

 

El desarrollo del partido:

 

Terminó el partido

River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura. Tobías Andrada y Thiago Almada anotaron los goles del Millonario. Por su parte, Clever Ferreira marcó el empate parcial.

12 de septiembre 2026, 19:18hs

 

45' ST: Gol de River: Thiago Almada marcó el 2-1 ante Atlético Tucumán

Tras una buena jugada de Juan Cruz Meza y una serie de rebotes, el ex-Vélez remató con fuerza para anotar el segundo gol del Millonario.

44' ST: Se van a jugar cinco minutos más

 

41' ST: River tuvo el segundo

Lucas Beltrán llegó a cabecear incómodo y la pelota se fue por arriba del travesaño.

 

37' ST: ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

Clever Ferreira se levantó en las alturas a la salida de un tiro libre para encajar un cabezazo a quemarropa y convertir el 1-1 ante River Plate.

 

29' ST: El palo salvó a River

Alexis Canelo remató ante la marca de varios defensores del Millonario, pero el poste del arco de Santiago Beltrán le negó el empate.

 

20' ST: Buen tiro libre de Thiago Almada

El futbolista de River se hizo cargo de la pelota parada frente al arco. Intentó buscar el palo del arquero, pero el remate se fue apenas desviado.

 

12' ST: River y Atlético Tucumán no generar situaciones

El Millonario controla el partido y busca estirar la ventaja pero no logra llegar con claridad al arco del local. Por su parte, el Decano intenta hacer daño cada vez que puede recuperar la posesión.

 

Comenzó el segundo tiempo

River y Atlético Tucumán juegan los últimos 45 minutos.

 

Terminó el primer tiempo

River le gana 1-0 a Atlético Tucumán. Tobías Andrada anotó el tanto del Millonario, mientras que el Decano sufrió la expulsión de Franco Nicola.

 

34' PT: River busca el segundo

El Millonario controla el partido pero no tiene precisión en los últimos metros. Por su parte, Atlético, quiere sorprender con alguna corrida o ataques más directos.

 

25' PT: Insólito cruce entre Falcioni y Acuña

El entrenador de Atlético Tucumán protestó por una falta y se metió dentro del campo de juego. Sin embargo, el partido continuó y el lateral de River se frenó justo a tiempo para evitar chocarlo. Ambos terminaron abrazándose y riéndose por la insólita situación.

 

21' PT: Gol de River: Tobías Andrada marcó el 1-0 ante Atlético Tucumán

Tras una buena jugada colectiva, el volante apareció en el área para definir de primera tras una pase de Thiago Almada.

 

12' PT: Expulsado Franco Nicola en Atlético Tucumán

El jugador de Atlético Tucumán fue con la pierna arriba a buscar una pelota y le pegó en el pecho a Lucas Mártinez Quarta. El árbitro le mostró la tarjeta roja de inmediato.

 

5' PT: River controla el partido

 

 

El Millonario llegó al compromiso con dos victorias consecutivas desde el debut de Leonardo Ponzio como entrenador y con el objetivo de seguir escalando posiciones para ingresar en zona de clasificación a los playoffs.

 

Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, inició la fecha en el cuarto lugar de la Zona B y con posibilidades de acercarse al líder Argentinos Juniors.

 

Los equipos para el partido

 

River salió con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi.

 

El Decano formó con Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

Temas:

River Tucumán Torneo Clausura
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