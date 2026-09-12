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Policiales Golpe al contrabando

Secuestraron mercadería valuada en más de $57 millones en Concepción del Uruguay

Prefectura Naval detectó una embarcación y una camioneta con patente uruguaya en la costa del río Uruguay, durante la madrugada del sábado. Los involucrados escaparon y abandonaron indumentaria, productos veterinarios y calzado.

12 de Septiembre de 2026
Secuestraron mercadería de contrabando por más de $57 millones,
Secuestraron mercadería de contrabando por más de $57 millones, Foto: (Prefectura Naval)

Prefectura Naval detectó una embarcación y una camioneta con patente uruguaya en la costa del río Uruguay, durante la madrugada del sábado. Los involucrados escaparon y abandonaron indumentaria, productos veterinarios y calzado.

Un operativo contra el contrabando en Concepción del Uruguay permitió secuestrar un cargamento de mercadería valuado en más de $57 millones. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina durante la madrugada del sábado, en inmediaciones del kilómetro 205 del río Uruguay.

 

De acuerdo con lo informado por Prefectura Naval Argentina, el operativo comenzó cuando los prefectos observaron sobre la costa una embarcación sin nombre ni matrícula, en la que se encontraban dos personas. En un camino de tierra cercano también detectaron una camioneta utilitaria con dominio de la República Oriental del Uruguay.

 

(Prefectura Naval Argentina)
(Prefectura Naval Argentina)

 

Ante la sospecha de una posible maniobra de contrabando de exportación hacia Uruguay, los efectivos se aproximaron al lugar y dieron la voz de "Alto Prefectura". Sin embargo, los involucrados escaparon aprovechando las características geográficas de la zona.

 

 

Hallaron 16 bultos dentro de una camioneta

 

Una vez asegurado el sector, el personal de Prefectura realizó un rastrillaje y posteriormente inspeccionó el vehículo que había quedado abandonado. En su interior encontraron 16 bultos con diferentes productos.

 

(Prefectura Naval Argentina)
(Prefectura Naval Argentina)

 

De acuerdo con la información oficial, el cargamento estaba compuesto por indumentaria, productos veterinarios y calzado. El valor total de los elementos secuestrados supera los $57 millones.

 

En la causa intervino el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán Sergio Viri, que dispuso el secuestro de la mercadería, la camioneta y la embarcación utilizadas en la presunta maniobra.

 

 

Operativo conjunto de Prefectura

 

Del procedimiento participaron efectivos de las prefecturas de Concepción del Uruguay y Colón, junto con personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Zona Bajo Uruguay.

 

La investigación continuará para determinar las circunstancias de la maniobra e identificar a las personas que escaparon del lugar.

 

Temas:

Concepción del Uruguay Operativos Prefectura Naval Río Uruguay contrabando
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