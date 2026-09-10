Secuestraron armas y detuvieron a un ciudadano uruguayo en Gualeguaychú

Delitos Rurales realizó dos procedimientos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Un ciudadano uruguayo fue aprehendido por caza y, horas después, hallaron un arma sin documentación en un vehículo.
Dos procedimientos realizados en pocas horas por la Brigada de Prevención de Delitos Rurales Gualeguaychú permitieron secuestrar dos armas de fuego, cartuchería, una embarcación y elementos relacionados con la actividad de caza. En uno de los operativos, un ciudadano uruguayo quedó aprehendido.
El primero de los procedimientos ocurrió alrededor de las 21:50 del miércoles 9 de septiembre, luego de que efectivos de la Brigada Arroyo del Cura fueran comisionados por el encargado de seguridad de la Reserva El Potrero.
Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre de nacionalidad uruguaya que, según informó la fuerza, se encontraba realizando actividades de caza.
Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre transportaba un arma de fuego calibre .308, cartuchería y ejemplares de fauna silvestre que habrían sido obtenidos mediante la actividad de caza.
En el lugar también encontraron una embarcación tipo canoa equipada con un motor Parsun de 15 HP. Ante lo constatado, tomó intervención el fiscal en turno de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, Facundo Álvarez.
El funcionario judicial dispuso el secuestro del arma de fuego, la cartuchería y la embarcación junto con su motor. Además, ordenó la aprehensión del ciudadano, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú para las diligencias correspondientes.
De manera paralela a la intervención judicial, los efectivos iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841.
En ese marco, se procedió al decomiso de los ejemplares de fauna silvestre encontrados durante el procedimiento.
La intervención de los agentes rurales no terminó allí. Pocas horas más tarde, durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre, se produjo un segundo operativo que derivó en el secuestro de otra arma.
Hallaron una carabina dentro de un vehículo
Alrededor de la 1:20, integrantes de la Brigada Arroyo del Cura realizaban tareas preventivas sobre la Autovía José Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14, cuando observaron un automóvil Ford detenido sobre la banquina.
Los policías se acercaron al vehículo e identificaron a tres hombres que permanecían en su interior. Durante el procedimiento, advirtieron que entre los asientos había una carabina de repetición calibre .30-06, equipada con una mira telescópica.
Según indicó la fuerza, el arma tenía además cartuchería colocada en el cargador. Ante el hallazgo, los efectivos solicitaron a los ocupantes la documentación correspondiente.
De acuerdo con el parte policial, los tres hombres manifestaron que no contaban con la documentación habilitante del arma ni con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU).
La situación fue comunicada nuevamente al fiscal Facundo Álvarez, quien ordenó iniciar las actuaciones correspondientes e identificar a las personas involucradas.
Finalmente, se dispuso el secuestro de la carabina y la cartuchería. De esta manera, los dos procedimientos realizados con pocas horas de diferencia dejaron como resultado dos armas de fuego secuestradas, municiones, una embarcación retenida y un hombre aprehendido.