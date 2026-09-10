Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija en una escuela de Buenos Aires

Un hombre fue baleado este jueves por la mañana cuando llegaba con su hija a una escuela de Buenos Aires, ubicada en El Palomar, partido de Morón. Según las primeras informaciones, seis personas armadas que se movilizaban en dos vehículos intentaron asaltarlo y efectuaron varios disparos.

El ataque ocurrió alrededor de las 8, en inmediaciones de Santiago Brian al 900 y El Rodeo, en momentos de intensa circulación por el ingreso de alumnos y familias al colegio Emaús. Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la zona abdominal.

Tras los disparos, se generaron escenas de tensión frente al establecimiento. Padres, estudiantes y vecinos comenzaron a correr mientras algunos de los presentes se acercaron para asistir al hombre, que había quedado herido sobre la calle.

La preocupación del hombre por su hija

En videos registrados segundos después del ataque frente a la escuela de Buenos Aires, se observa a varias personas intentando auxiliarlo. Pese a encontrarse herido, una de sus primeras preocupaciones fue saber cómo estaba su hija.

“¿Te fijás la nena?”, se lo escucha pedir en una de las grabaciones. La menor había quedado dentro del automóvil en el que ambos habían llegado al establecimiento y había presenciado la violenta secuencia.

Una vecina se acercó al vehículo y encontró a la chica en el asiento trasero. La menor quedó momentáneamente al cuidado de personas que se encontraban en el lugar mientras se esperaba la llegada de la asistencia médica para su padre.

Cómo habría ocurrido el ataque

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los seis sospechosos llegaron en dos autos y descendieron para abordar al hombre cuando se encontraba en inmediaciones del colegio. La hipótesis inicial apunta a que intentaron robarle y, durante esa secuencia, realizaron los disparos.

Los agresores escaparon rápidamente después del ataque. En el lugar quedó un arma de fuego que fue incorporada a la investigación y será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada durante el hecho ocurrido frente a la escuela de Buenos Aires.

🚨 ES POLICÍA, DEJÓ A LA HIJA EN LA ESCUELA, LO ASALTARON Y LO BALEARON - Fue en El Palomar, a 100 metros del colegio Emaus pic.twitter.com/Qycf9nmdTk — Vía Szeta (@mauroszeta) September 10, 2026

La víctima sería Hernán Mariano Catarraso, identificado inicialmente como un comisario mayor inspector retirado de la Policía bonaerense. Fue asistido tras recibir el disparo y trasladado de urgencia al Hospital Posadas para recibir atención médica.

Analizan cámaras para identificar a los atacantes

Una vecina que presenció los momentos posteriores relató que también había docentes y numerosas familias llegando al establecimiento cuando se escucharon las detonaciones. “Los padres corriendo, gritando, los chicos también”, describió sobre la situación que se produjo en el acceso.

Los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir el recorrido de los vehículos y establecer hacia dónde escaparon los atacantes. También se intenta determinar con precisión cómo se desarrolló el presunto intento de robo.