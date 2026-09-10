Covid en Argentina: qué se sabe de la nueva variante BA.3.2 y qué riesgo representa

La detección de tres casos de la variante BA.3.2 de Covid en Argentina volvió a poner el foco sobre la circulación del SARS-CoV-2 y la respuesta de las vacunas. Por el momento, los datos disponibles no muestran que este nuevo linaje provoque cuadros más graves, aunque especialistas destacaron su mayor capacidad para evadir parcialmente la respuesta inmunológica.

Los contagios identificados correspondieron a residentes de la provincia de Buenos Aires y surgieron de muestras tomadas entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. Durante ese período se secuenciaron 21 genomas y tres —el 14%— correspondieron a BA.3.2. Uno de los pacientes debió ser internado debido a comorbilidades previas y todos evolucionaron favorablemente.

El Boletín Epidemiológico Nacional ubicó al linaje dentro de la categoría “Variante Bajo Monitoreo”, en coincidencia con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta ahora, no se registraron evidencias de que genere una enfermedad más grave que otras variantes recientes.

Qué diferencia a la variante BA.3.2

Uno de los aspectos que concentra la atención de los especialistas es su distancia inmunológica respecto de otros linajes. Jorge Cassará, director del laboratorio productor de la vacuna argentina ARVAC, explicó que “BA.3.2 ha logrado el mayor escape inmunológico reciente debido a sus múltiples mutaciones”.

Esto significa que las defensas generadas frente a variantes anteriores podrían reconocerla en menor medida. Sin embargo, esa característica no implica necesariamente una pérdida de protección contra las formas graves de la enfermedad.

El infectólogo Roberto Debbag señaló en ese sentido que “son subvariantes que hoy en día tienen, por más que haya escape inmunológico, protección con las vacunas”. El especialista consideró que la preocupación sanitaria también debe centrarse en la cantidad de personas susceptibles debido a los bajos niveles de vacunación.

No hay señales de mayor gravedad

A pesar de sus diferencias inmunológicas, BA.3.2 no logró hasta el momento desplazar a las variantes predominantes. Cassará indicó que esto podría estar relacionado con una menor capacidad de infección y replicación. La OMS también observó que, aunque su proporción global aumentó, el linaje presentaría menor capacidad de expansión.

Los datos más recientes citados en el informe muestran además que su prevalencia estimada en Estados Unidos cayó a alrededor del 2%, luego de haber alcanzado valores cercanos al 15%. La OMS tampoco encontró hasta el momento una asociación entre el crecimiento de BA.3.2 y un incremento sustancial de la carga de enfermedad.

Por eso, la aparición de los primeros casos argentinos no derivó en un cambio inmediato de las recomendaciones sanitarias. La vigilancia se concentra ahora en determinar si el linaje adquiere una mayor capacidad de propagación.

Qué respuesta podría ofrecer la vacuna argentina ARVAC

La aparición de BA.3.2 también abrió interrogantes sobre la capacidad de respuesta de ARVAC, la vacuna contra el Covid desarrollada en Argentina. Todavía no existen resultados específicos sobre su comportamiento frente a esta variante.

Cassará explicó que, tras la detección local, será posible aislar y cultivar el virus para realizar estudios de neutralización con suero de personas vacunadas con ARVAC. “Ahora que el virus se ha detectado localmente podremos aislarlo, cultivarlo en áreas de bioseguridad y continuar con los estudios”, afirmó.

Debbag sostuvo que las vacunas proteicas, entre ellas ARVAC, cuentan con amplia cobertura frente a las subvariantes de Ómicron y consideró que existe una alta probabilidad de que la formulación argentina mantenga una buena respuesta inmunológica frente a BA.3.2. No obstante, los ensayos específicos todavía deben realizarse.

La vacuna podría reformularse en cuatro meses

Otra de las ventajas señaladas por el laboratorio es la posibilidad de actualizar la vacuna si cambia el escenario epidemiológico. Cassará explicó que ARVAC se actualiza anualmente de acuerdo con las recomendaciones internacionales.

En caso de que apareciera una variante con un escape inmunológico comparable al de BA.3.2 pero con mayor capacidad de transmisión, la formulación podría adaptarse en aproximadamente cuatro meses, según indicó el director del laboratorio.

Por ahora, los especialistas remarcaron que el dato determinante será observar si BA.3.2 comienza a aumentar de manera sostenida. Mientras avanzan los estudios, la recomendación continúa centrada en mantener la vacunación anual de los grupos de riesgo.