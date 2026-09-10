Maniataron y asaltaron a la madre y al hermano de un exjugador de la Selección Argentina

Dos delincuentes redujeron a las víctimas dentro de una inmobiliaria y escaparon con dinero. Investigan si conocían previamente el traslado del efectivo al lugar.
La familia del exfutbolista de la Selección Argentina Luciano Galletti sufrió un violento robo durante la mañana del miércoles, cuando dos delincuentes ingresaron a una inmobiliaria y redujeron a la madre y al hermano del exdelantero.
El asalto ocurrió en un establecimiento ubicado en la esquina de las calles 6 y 46, en pleno centro de La Plata. Las víctimas, una mujer de 70 años y un hombre de 47, fueron sorprendidas por los ladrones cuando ingresaron al lugar.
Los investigadores intentaban establecer si los delincuentes contaban con información previa sobre una suma de dinero que había sido trasladada hasta la inmobiliaria durante esa misma mañana. El monto sustraído no había sido informado oficialmente.
Los maniataron y escaparon con el dinero
De acuerdo con las primeras actuaciones de la causa, los delincuentes exigieron a las víctimas que entregaran el efectivo y finalmente se apoderaron de un bolso que contenía el dinero.
Los testimonios incorporados al expediente indicaron que la suma no se encontraba habitualmente guardada en el establecimiento, sino que había llegado al lugar pocas horas antes. Esa circunstancia se convirtió en uno de los puntos que buscaban esclarecer los investigadores.
Después de conseguir el bolso, los asaltantes maniataron a la mujer y al hombre para impedir que reaccionaran o pidieran ayuda. Posteriormente escaparon y eran buscados por las fuerzas de seguridad.
Investigan si hubo información previa
La principal hipótesis que analizaban los investigadores era si los autores del robo conocían de antemano los movimientos de las víctimas y, particularmente, el traslado del efectivo hasta la inmobiliaria.
Por ese motivo, las actuaciones buscaban reconstruir los momentos anteriores al asalto y determinar cómo los delincuentes llegaron al establecimiento y de qué manera escaparon después del hecho.
La causa fue caratulada como “Robo” y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº16 y del Juzgado de Garantías Nº4 de La Plata. Las dos víctimas resultaron ilesas.
Quién es Luciano Galletti
Las personas asaltadas son familiares de Luciano Galletti, exdelantero surgido de Estudiantes de La Plata que desarrolló parte importante de su carrera en el fútbol europeo y también integró la Selección Argentina.
Galletti disputó 13 partidos con la camiseta del seleccionado mayor durante la primera década de los años 2000. Entre sus actuaciones se destacó el encuentro de 2005 ante Bolivia en La Paz, cuando convirtió uno de los goles del triunfo argentino.
Previamente había sobresalido en las selecciones juveniles. En 1999 terminó como máximo goleador del Campeonato Sudamericano Sub-20, con nueve tantos, antes de desarrollar una trayectoria profesional que incluyó pasos por Argentina, España y Grecia.
Su trayectoria profesional
En 2010, mientras jugaba para Olympiacos de Grecia, el delantero debió interrumpir su carrera debido a una insuficiencia renal. Dos años después recibió un trasplante de riñón donado por su padre, Rubén Horacio Galletti, también exfutbolista.
Tras recuperarse, volvió a entrenarse con Estudiantes de La Plata y participó de encuentros amistosos con la intención de regresar profesionalmente a las canchas.
Finalmente pudo volver a competir y completó su trayectoria futbolística en Grecia. Ahora, la investigación por el asalto sufrido por su familia continuaba para identificar y detener a los dos responsables y establecer si actuaron con información previa.