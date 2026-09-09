Alerta por tormentas y vientos en varias provincias durante las próximas 48 horas

La alerta por tormentas y vientos alcanzará durante las próximas 48 horas a distintas provincias argentinas, de acuerdo con las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este jueves 10 y viernes 11 de septiembre también se anticiparon fenómenos como nevadas y viento Zonda en diferentes sectores del territorio nacional.

Para este jueves, el organismo meteorológico estableció una alerta naranja por tormentas para Misiones, mientras que el nivel amarillo comprenderá sectores de Corrientes, Chaco, La Pampa, La Rioja, Córdoba y Catamarca.

Además, San Juan estará bajo alerta por viento Zonda. En tanto, Salta, Jujuy y Catamarca tendrán advertencias de nivel amarillo por fuertes vientos.

Cómo continuarán las alertas durante el viernes

Las condiciones meteorológicas adversas continuarán durante el viernes y abarcarán una mayor cantidad de provincias. En la Patagonia, un sector de Neuquén estará bajo alerta naranja por nevadas, mientras que otras áreas de esa provincia tendrán nivel amarillo. La advertencia por nieve también comprenderá zonas de Río Negro y Chubut.

Foto: Minuto Uno.

Por otro lado, las tormentas tendrán una amplia extensión geográfica durante esa jornada. Las advertencias alcanzarán a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

A su vez, el viento Zonda motivará alertas para sectores de Jujuy y Salta. Las ráfagas también serán protagonistas en otras regiones: La Pampa y Mendoza quedarán comprendidas por advertencias amarillas por viento.

Entre Ríos quedó fuera de las advertencias

A diferencia de otras provincias de la región, Entre Ríos no estará alcanzada por alertas meteorológicas durante estas jornadas, según la información suministrada. De esta manera, el territorio entrerriano quedó fuera de las advertencias por tormentas, vientos, nevadas y viento Zonda previstas para jueves y viernes.

El panorama meteorológico mostrará así condiciones muy diferentes según la región del país. El norte y centro concentrarán buena parte de las alertas por tormentas, mientras que en la zona cordillerana se prevén fuertes vientos y episodios de Zonda.