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Conducía por una autopista tomando cerveza: el control le dio 2,56 g/l  

En el marco de los controles de la ANSV, se interceptó a un hombre de 35 años que se conducía tomando cerveza. El control arrojó 2,56 de alcohol en sangre.

9 de Septiembre de 2026
El control le dio 2,56 g/l  
El control le dio 2,56 g/l  

En el marco de los controles de la ANSV, se interceptó a un hombre de 35 años que se conducía tomando cerveza. El control arrojó 2,56 de alcohol en sangre.

Un conductor de 35 años fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de dar 2,56 g/L en un control de alcoholemia. Ocurrió en la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5, donde el organismo realizaba un operativo de fiscalización integral.

 

El hombre circulaba en un vehículo particular y tras ser detenido, los agentes notaron que circulaba tomando cerveza y que había dejado la lata en la puerta del vehículo. Ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue: "un poco".

 

Además del test positivo de alcohol, se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo. Una serie de acciones irresponsables detectadas a tiempo por la ANSV.

 

Todas estas irregularidades le costaron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de sanción al volante, mientras que deberá afrontar más de 5 millones y medio de pesos por la acumulación de infracciones.

 

Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.

Temas:

alcoholemia positiva Conductor ANSV cerveza autopista
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