El calor será protagonista antes de un fuerte cambio de temperatura: cuándo vuelve el frío

Las temperaturas subirán hasta el jueves, pero el ingreso de aire polar provocará un marcado descenso térmico. En Paraná, el fin de semana tendrá máximas de apenas 12 grados.
La humedad sigue en aumento y las temperaturas treparán con fuerza hacia el centro y norte del país desde mediados de semana. Este miércoles y el jueves se perfilan como las jornada más cálidas, con sectores del centro donde la temperatura puede superar los 20 ºC, y más de 25 ºC en sectores del Nordeste Argentino.
Pero ese calor durará poco, porque la misma humedad que lo alimenta también arma el escenario para las tormentas del jueves y el viernes. Ese día un frente cruza el país de oeste a este con lluvias y tormentas dispersas de intensidad variable, con núcleos más fuertes hacia el nordeste, Paraguay y el sur de Brasil.
En el nordeste de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo, se organiza una sudestada: el viento comienza a rotar al sudeste y gana fuerza por la tarde y la noche, con ráfagas de 35 a 50 km/h, lluvias aisladas que en algunos puntos pueden dejar acumulados de hasta 10 mm y muy probablemente, una crecida del Río de la Plata que conviene vigilar de cerca, especialmente en zonas ribereñas.
Frío polar y sudestada
Luego del calor, una nueva masa de aire frío avanzará sobre gran parte del país con un descenso térmico marcado.
El sábado las anomalías térmicas podrían ubicarse 10 grados por debajo lo normal en Cuyo, Córdoba, San Luis y La Pampa, y unos 5 grados en el este.
Sobre el nordeste de Buenos Aires la persistencia de vientos del sudeste seguirá marcando la agenda, con máximas el sábado de entre 8 y 13 grados, y el domingo podría arrancar con mínimas de 3 a 6 grados y llegar a apenas 11 o 12 ºC, aunque el dato todavía puede ajustarse.
En la Patagonia el cambio llega antes: desde el miércoles se comenzará a percibir la irrupción de aire frío sobre el sur, con nieve en Ushuaia, y el viernes ya cubrirá toda la región, con nevadas en el norte patagónico y máximas que apenas rozarían los 4 o 5 grados en el Alto Valle de Río Negro, marcando el resto de la semana con un ambiente casi invernal.
Esta secuencia de zonda, calor, tormentas y frío polar invita a planificar actividades con cuidado. Para quienes tengan planes al aire libre, el jueves es la mejor ventana, y conviene guardar abrigo extra para el sábado y el domingo, cuando el termómetro vuelve a caer con fuerza.
Pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná y la zona
El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este miércoles 9 de septiembre una jornada sin precipitaciones, con una marcada amplitud térmica y condiciones agradables durante la tarde. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 21°C.
Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 9 grados. Hacia el mediodía, el termómetro rondará los 13°C, mientras que durante la tarde alcanzará el valor máximo previsto, con cielo parcialmente nublado. Para la noche se estiman nuevamente unos 13 grados.
Sin probabilidad de precipitaciones, los vientos se mantendrán entre los 7 y 12 kilómetros por hora. De esta manera, el miércoles se presentará estable antes de un progresivo cambio en las condiciones meteorológicas hacia el final de la semana.
Qué pasará el jueves y cuándo podrían llegar las lluvias
Para el jueves 10, el SMN anticipa otro día estable, con una mínima de 10 grados y una máxima de 22°C, la temperatura más elevada prevista para los próximos días. No se esperan precipitaciones y predominará la nubosidad variable.
El cambio más significativo aparecerá el viernes 11. Para esa jornada se prevé un marcado descenso de la máxima, que llegará solamente a 16°C, mientras que la mínima será de 13 grados. Durante la mañana la probabilidad de precipitaciones será de entre 0% y 10%, pero hacia la tarde y noche aumentará a entre 10% y 40%, con posibilidad de lluvias.
Además, el viernes se intensificará el viento: el organismo oficial anticipa ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche. Otro pronóstico actualizado para Paraná también coincide en señalar al viernes como la jornada con mayor posibilidad de lluvias.
Fuerte descenso de temperatura durante el fin de semana
Luego del pasaje inestable, el sábado comenzará un período considerablemente más fresco. Para el sábado 12 se esperan temperaturas de entre 9 y 12 grados, cielo con abundante nubosidad y muy baja probabilidad de precipitaciones. También podrían continuar las ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante parte de la jornada.
El domingo 13 sería el día más frío del período analizado: el SMN pronostica una mínima de apenas 7 grados y una máxima de 12°C, sin lluvias previstas.
Para el comienzo de la próxima semana se espera una recuperación gradual. El lunes tendría una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, mientras que el martes se anticipan valores de entre 9 y 17 grados, con condiciones estables.