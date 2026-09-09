Sofía Gan, primera mujer al frente del Partido Socialista de Entre Ríos: sus desafíos y qué proyecta para 2027

REDACCIÓN ELONCE
Sofía Gan, primera mujer en presidir el Partido Socialista de Entre Ríos, habló sobre los desafíos de su conducción, la construcción territorial y sus expectativas para 2027. También abordó la situación de los jóvenes, la educación, la salud pública y el proyecto sobre endometriosis.
Sofía Gan, primera mujer en presidir el Partido Socialista de Entre Ríos, planteó como prioridades fortalecer la construcción territorial del espacio, recuperar el vínculo de la política con la sociedad y generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en el país. La dirigente repasó además su trayectoria, habló de sus expectativas hacia 2027 y defendió la salud y la educación públicas.
Gan consideró que su llegada a la conducción partidaria trasciende su figura personal. “No es un logro individual, es un logro colectivo. Sobre todo, una deuda que teníamos con muchas compañeras que le han puesto mucho y que forman parte de la historia del partido. Algunas siguen, otras han pasado”, expresó.
La dirigente comenzó a militar a los 15 años y sostuvo que las mujeres todavía enfrentan obstáculos adicionales para ocupar espacios de decisión. “Las mujeres también tienen que enfocarse y ocuparse del hogar, de la familia, de trabajar y, a la vez, demostrar que podés, porque eso también es un gran desafío”, señaló.
La construcción territorial del Partido Socialista
La nueva conducción busca ampliar la presencia partidaria en diferentes localidades entrerrianas y fortalecer referentes locales. En ese marco, Gan destacó el esfuerzo de quienes dedican parte de su tiempo a la militancia mientras sostienen sus actividades laborales.
“Con la crisis económica que atravesamos, la persona promedio tiene más de tres trabajos para poder llegar a fin de mes. Es muy valioso y sacrificado que haya compañeros y compañeras dejando ese espacio individual para construir lo colectivo”, sostuvo.
Daniel Narducci, referente del espacio en el departamento Paraná, explicó que el trabajo apunta a recorrer las localidades y mantener un contacto permanente con los afiliados, más allá de los tiempos electorales. Según detalló durante la entrevista, el Partido Socialista busca consolidar su presencia territorial y escuchar las problemáticas de cada comunidad.
El reclamo por una ley de endometriosis
Otro de los temas abordados por Gan fue la endometriosis. Como profesional de la salud, la dirigente destacó una actividad realizada en la Cámara de Diputados junto al legislador provincial Juan Rossi y la Agrupación de Endometriosis de Entre Ríos.
“Llevamos a cabo la actividad y estamos en camino a que Entre Ríos apruebe el proyecto de ley para la endometriosis”, afirmó. Según relató, durante la jornada se expuso que más de 40.000 mujeres padecerían la enfermedad en la provincia y que llegar al diagnóstico puede demorar entre siete y diez años.
Gan también remarcó el impacto económico que representa afrontar tratamientos y cuidados. “En promedio, las chicas actualmente gastan entre 100.000 y 300.000 pesos por mes por tener la enfermedad”, indicó. Además, consideró que su reconocimiento permitiría mejorar la prevención, facilitar diagnósticos tempranos y reducir costos para los sistemas público y privado.
“La chica de los ojos grandes” y su historia con Binner
Durante la entrevista, Gan recordó dos episodios que marcaron sus primeros años de militancia. Uno fue una nota periodística realizada cuando era muy joven y que llevó como título La chica de los ojos grandes, del boliche a la mesita. El otro estuvo vinculado con Hermes Binner y la campaña presidencial de 2015.
La dirigente contó que una fotografía tomada junto al histórico referente socialista durante una actividad en la Vieja Usina terminó formando parte de la cartelería de campaña. “De repente me convertí en la cara de campaña de Hermes Binner de ese momento, con hermosos recuerdos”, recordó.
Al trasladar aquella historia a sus expectativas actuales, reconoció que mantiene los ideales de su juventud, aunque desde otra perspectiva: “Sigo soñando lo mismo, con un poco menos de utopía. Siempre digo que, cuando uno es más joven, tiene más utopía, cree que todo es posible. Hoy sigo creyendo en eso, con un poco más de los pies sobre la tierra”.
Gan y su mirada sobre la crisis de representación política
La presidenta del socialismo entrerriano realizó además una autocrítica sobre el vínculo entre la dirigencia y la sociedad. En ese sentido, sostuvo: “Entiendo al votante de Milei porque la política se ha alejado de la gente, porque la política ha dejado de escuchar”.
Gan vinculó ese desencanto con las dificultades económicas de los jóvenes, la precariedad laboral y los obstáculos que atraviesan incluso quienes lograron completar estudios universitarios. “Los jóvenes de mi edad no tienen un empleo formal, no llegan a fin de mes, tienen que tener tres trabajos. Somos de la generación que nuestros padres nos decían: ‘Estudiá algo porque eso te va a salvar’. Hoy se reciben, llevan más de 10 años como profesionales y no llegan a fin de mes”, expresó.
La dirigente sostuvo que defender instituciones como la universidad y la salud públicas no implica desconocer sus dificultades. Como ejemplo, recordó su paso por la Universidad Nacional de Entre Ríos y las complicaciones que generaban los horarios de cursado para aquellos estudiantes que necesitaban trabajar mientras estudiaban.
Qué sueña Sofía Gan para 2027
Al hablar específicamente sobre 2027, Gan colocó a las nuevas generaciones en el centro de sus expectativas. “Lo primero y fundamental, porque no puedo dejar de pensar como joven y como profesional de salud, es que los jóvenes tengamos mayores posibilidades para crecer y poder quedarnos en nuestro hermoso país, porque tenemos un hermoso país, y que tengamos posibilidades de crecer”, afirmó.
También expresó su aspiración de avanzar hacia “una salud pública como soñaba Hermes Binner y que pudieron llevar a cabo en Santa Fe”, además de reducir los problemas vinculados con la salud mental y fortalecer el sistema universitario.
“Que haya cada vez más universidades. Es la única posibilidad de acceso social que hoy tiene la Argentina. Pasar por la Universidad Pública, que te entreguen ese título y luego verlo colgado en una pared, para quienes lo pasamos, vale muchísimo, sobre todo por los sacrificios”, manifestó.
“Tenemos que volver a escuchar a la sociedad”
Gan consideró que el Partido Socialista debe evitar encerrarse en discusiones internas y concentrar sus esfuerzos en recuperar el contacto con los ciudadanos. La actual conducción provincial surgió de una lista de unidad, aunque reconoció que alcanzar ese consenso demandó trabajo por las diferencias existentes dentro del propio espacio.
“Creemos que la política tiene una deuda con la sociedad y perder el tiempo en una interna partidaria, con lo que hoy cuesta poder brindar ese tiempo a lo colectivo, no tiene sentido. Tenemos que volver a las bases, volver a escuchar a la sociedad y estar afuera, no adentro, encerrados en nuestro partido discutiendo entre nosotros mismos”, expresó.
En esa línea, el espacio mantiene recorridas y encuentros en Paraná y otras localidades de Entre Ríos. Durante la entrevista se mencionó el trabajo territorial en Santa Elena, La Paz, Victoria, Villaguay y Concepción del Uruguay, entre otros puntos, además de las recorridas por los barrios de la capital provincial.
Los problemas detectados en los barrios
El trabajo territorial permitió identificar diferentes reclamos vinculados con los servicios públicos y la situación social. Narducci mencionó dificultades relacionadas con el agua, el transporte, las calles, la seguridad y el avance del narcotráfico.
Desde el espacio sostuvieron que las propuestas deberán surgir de las necesidades particulares de cada localidad y evitaron anticipar definiciones electorales concretas para 2027. En cambio, remarcaron que actualmente trabajan en identificar problemas y elaborar posibles proyectos.
Narducci también planteó la necesidad de construir acuerdos políticos que trasciendan los períodos de gobierno. “Sueño con que en algún momento, todos juntos, tanto en la provincia como en la Nación, tengamos un país y una provincia a 30 o 40 años, y no que el que suba piense por cuatro. Tenemos que tener continuidad, porque dentro de la continuidad vamos a tener un país. Ningún país o provincia se hace en cuatro años”, afirmó.
Un socialismo que busca nuevas voces
Gan también convocó a jóvenes, universitarios y profesionales a participar del espacio político. “Necesitamos de la sociedad que participe, de nuevas caras, de nuevas voces y que no sean siempre los mismos los que llegan”, sostuvo.
La dirigente señaló que el socialismo pretende recuperar el vínculo con la ciudadanía y reivindicó como referencia la experiencia de gobierno desarrollada por el partido en Santa Fe, particularmente en materia de salud y educación públicas.
Finalmente, Gan resumió sus expectativas para los próximos años: “Deseo que dentro de no mucho podamos discutir sobre una base que ya esté, que no discutamos si Universidad Pública sí o no, si Salud Pública sí o no, si es un gasto o no para el Estado, sino que podamos discutir cosas mucho más avanzadas, progresistas y hacia adelante y, sobre todo, que los políticos vuelvan a la realidad y a los pies sobre la tierra”.