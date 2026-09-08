El Gobierno recategorizó a casi 200 trabajadores en la administración pública: la lista en cada área

El gobierno provincial publicó un listado de agentes recategorizados dentro del Estado provincial. Los trabajadores suben de categoría en base al instructivo acordado con ATE y UPCN. Es retroactivo al 1° de marzo y se paga la diferencia salarial a favor.
El Gobierno de Entre Ríos publicó un nuevo listado de agentes recategorizados dentro de la administración pública. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el gobernador Rogelio Frigerio firmó los decretos que otorgan la recategorización a 194 agentes de la planta permanente pertenecientes al Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, y a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Las medidas se dictaron en el marco del Instructivo de “Bases y Pautas para Recategorizaciones 2025”, formalizado en la paritaria con los gremios estatales el pasado 16 de enero de 2026. Según establecen las normativas, la reubicación escalafonaria rige de manera retroactiva con fecha al 1° de marzo de 2026, facultándose a las áreas contables a liquidar las diferencias salariales correspondientes, publicó Ahora.
Ministerio de Planeamiento e Infraestructura
A través del decreto refrendado por el ministro Hernán Daniel Jacob, se reubicó en el escalafón a 54 trabajadores dependientes de la sede central de la cartera, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, la Dirección de Arquitectura y Construcciones, Obras Sanitarias, Hidráulica, PROSAP y Servicios Generales.
Nómina de personal recategorizado:
- Zapata, Juan Antonio Héctor
- Farías, Eduardo
- Cabrera, Luis
- García, Nilda Mónica
- Vergara, Miguel Ángel
- Cogno, Rubén Javier
- Petrussi, Gustavo Adolfo
- Escanes, Sergio Alejandro
- Maldacena, Luis Ernesto
- Medrano, Walkyria Judit
- Franco, Silvia Adriana
- Piro, Patricia Susana
- Herrera, Ana Lidia
- Barcos, Mario Alberto
- García, Silvia Mónica
- Celestre, Carina Patricia
- Cabral, Luis César
- Jeanpaul, Adalberto Marcelo
- Jaworski, Diego Sebastián
- Pereyra, Diego Servando
- Godoy, Maximiliano Diego Fabricio
- Ballesteros, Adrián Alfredo
- Monzón, Fabiana Teresa
- Bordón, Roxana Guadalupe
- Apaldetti, Adolfo Martín
- Benítez, Gisela Carolina
- Apaldetti, Germán Ignacio
- Cislaghi, Diego Alejandro
- Fernández, Juan Andrés
- Regner, Sergio Raúl Eduardo
- Corona, María Eugenia
- Taborda, Adriana Daniela
- Righelato, María Lucrecia
- Buttazzoni, Gonzalo Martín
- Larroudé, María Constanza
- Chiardola, José Mariano
- Soto, María Alejandra
- Sandoval, Víctor David
- Martínez, Paulo Ismael
- Velicogna, Noelia
- Duarte, Lourdes Ivana
- Acosta, Walter Gastón
- Clavenzani, Claudia Anahí
- Molaro, Rosana Marien
- Herman, Ismael Juan Elías
- Vidoz, Soledad Marisol
- Andino, Leonardo Emanuel
- David, María Natalia
- Mayora, Franco Gabriel
- Salla, Sabina Emilce
- Chimento, Walter Javier
- Maradey, Marcela Itatí
- Villagra, Ayelén Carolina
- Lisnesky, Guillermo Germán
Economía, Servicios Públicos y ATER
Por intermedio de la norma refrendada por el ministro Fabián Boleas, se oficializó la recategorización de 140 empleados del Ministerio de Economía y del organismo recaudador ATER. La medida incluyó a personal técnico, administrativo, profesional y de servicios generales.
Nómina de personal beneficiado:
- Magallanes, Nélida Cristina
- Villalba, Ana Margarita
- Sotelo, Griselda Marina
- Cottonaro, Andrea Carina
- Martínez, Alfredo Isaías
- Peralta, Stella Maris
- Elsesser, Gabriela Alejandra
- Pross, Miguel Fabricio
- Butus, Marina Lorena
- Sione, Mariano José
- Bezzolo, Virginia Raquel
- Caraballo, Gastón Andrés
- Busto Ríos, Enrique Osvaldo
- Retamar, Fabricio Exequiel
- Ledesma, Flavia Gimena
- Rueda, María Alejandra
- Solari, Antonino Luciano
- Angelino, Victoria
- Schmidt, Jesica Guadalupe
- Metz, Alejandra Marisol
- Kessler, Néstor Damián
- Grinóvero, Gisela Paola
- Ocaranza, Luis Darío
- Benza, Cristina Nélida
- Hergenreder, Paola Alejandra
- Benítez, Martín Emanuel
- Acosta, Carlos Andrés
- Cassottano, Luisa Palmira
- Rodríguez, Celia
- Valledor, Norma Graciela
- Tomé, Julián Victorio
- López, Patricia Gabriela
- Urreta, Carlos César
- Buena, Diana Raquel
- Bojorque, Humberto Rafael
- Corona, Marcela María
- Tomé, Bernardo Javier
- Decurnex, José Omar
- Danielli, Jorge Osvaldo
- Fahler, Griselda Lucía
- Francischelli, Eddie Fabián
- Pascal, Edgardo Sebastián
- Almada, Daniela María José
- Meda, Silvia María
- Angeloni, Carlos Horacio
- Zitelli, Claudia Rita
- Carrero, Gustavo Ricardo Fabián
- Blanca, Manuel Sebastián
- Benedetto, Marcelo Gabriel
- Almada, Leonardo Juan José
- Guichón, Jorge Conrado Luis
- Bugliot, Adrián Alejandro
- Duarte, Carlos Alejandro
- O Graff, Gustavo Atilio
- Agoglia, Walter Fabián
- Martínez, Pablo Daniel
- Matteoda, Javier Eduardo
- Saffores, Alejandro Ramón
- Del Castillo, César Javier
- Lapalma, Rosmary Mabel
- Espíndola, Justo Marcelo
- Monge, Claudio Néstor
- Zapata, Marcos Ariel
- Montero, Graciela Fabiana
- Cuello, Antonio Humberto
- Yausaz, María Fernanda
- Mengeón, Jorge Daniel
- Ortiz, Raúl Luis Javier
- Rodríguez, César Horacio Nazareno
- Corvoisier, Alicia Teresa
- Rodríguez, Carolina Walquiria
- Panozzo Menegay, Marcos
- Blanco, Lucía Beatriz
- Aimone, Carina Beatriz
- Casalongue, César Javier
- Castro, María de los Ángeles
- Nicora, María Laura
- Escobar, Román Adalberto
- Minigutti, María Florencia
- Díaz, Andrea Gabriela
- Labriola, Juan Marcelo
- Medina, Marta Soledad
- Mansilla, Lorena Soledad
- Miño, Daniela Romina María
- Germanier, Gabriel Alejandro
- Hernández, Carlos Mariano Ramón
- Zapata, Edith Lilian
- Astuto, Adriana Patricia
- Campagnoni, Flavia Andrea
- Ferreyra, Alejandra Isabel
- Díaz, Luciana Lelia
- Díaz Vélez, Fabiana Paola
- Deharbe Miranda, Lionel Emilio
- Medus, Juan Ignacio
- Brambilla, Leonardo Miguel
- Larrosa, Mariana Berta Itatí
- Wiesner, Sebastián
- Pecullo, María Eugenia
- Martínez, Patricia Noemí
- Giménez, Adriana Guadalupe
- Buttazzoni, Eduardo Sebastián
- Videla, Diego Maximiliano
- Macura, Oscar Gabriel
- Villaverde, Dalila Marina
- Calero, Sebastián Matías
- César, Fabricio Leonardo
- Reboli, María Esperanza
- Romero, Maia Lucía
- Arralde, Cynthia Valeria
- Bertellotti, Eduardo Rodrigo
- Isla Blanche, Silvina Mariela
- Covre, Gabriela Lorena
- Parisi, María Belén
- Chareun, Luz Belén
- Astrada, Eric Javier
- Masetto, María Silvana
- Abreu, Nahuel Gastón
- Cachenot, Diego Miguel
- Ducasse, Jesica Judith
- Bangert, Mauro Fabio
- Ronconi, Esteban Emanuel
- Varrone, Marcelo Damián
- Guattini, Gerardo Martín
- Esquivel, Mariel Verónica
- Maidana, Humberto Emilio
- Muñoz, Wilfredo Alejandro
- López, Matías
- Smaldone, Diego Francisco
- Rodríguez, Martín Alejandro
- Casaretto, Andrés Oscar
- Fontana, Daiana Raquel
- De Meyer, Mauro Gastón
- Marignac Heinitz, Guillermo Manuel
- Gareis, Matías Alejandro
- Lorenzo, Katalina Sara Micaela
- Bordet, Florencia Gabriela
- Ríos Andreoib, Horacio Dámaso Gabriel
- Stauber, Brian Maximiliano
- Alves Pinheiro, María Fernanda
- Herrera, Luciano Nahuel