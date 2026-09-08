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Política Son empleados de la planta permanente

El Gobierno recategorizó a casi 200 trabajadores en la administración pública: la lista en cada área

El gobierno provincial publicó un listado de agentes recategorizados dentro del Estado provincial. Los trabajadores suben de categoría en base al instructivo acordado con ATE y UPCN. Es retroactivo al 1° de marzo y se paga la diferencia salarial a favor.

8 de Septiembre de 2026
El Gobierno recategorizó a casi 200 trabajadores en la administración pública.
El Gobierno recategorizó a casi 200 trabajadores en la administración pública. Foto: (GPER).

El gobierno provincial publicó un listado de agentes recategorizados dentro del Estado provincial. Los trabajadores suben de categoría en base al instructivo acordado con ATE y UPCN. Es retroactivo al 1° de marzo y se paga la diferencia salarial a favor.

El Gobierno de Entre Ríos publicó un nuevo listado de agentes recategorizados dentro de la administración pública. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el gobernador Rogelio Frigerio firmó los decretos que otorgan la recategorización a 194 agentes de la planta permanente pertenecientes al Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, y a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

 

Las medidas se dictaron en el marco del Instructivo de “Bases y Pautas para Recategorizaciones 2025”, formalizado en la paritaria con los gremios estatales el pasado 16 de enero de 2026. Según establecen las normativas, la reubicación escalafonaria rige de manera retroactiva con fecha al 1° de marzo de 2026, facultándose a las áreas contables a liquidar las diferencias salariales correspondientes, publicó Ahora.

 

Ministerio de Planeamiento e Infraestructura

 

A través del decreto refrendado por el ministro Hernán Daniel Jacob, se reubicó en el escalafón a 54 trabajadores dependientes de la sede central de la cartera, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, la Dirección de Arquitectura y Construcciones, Obras Sanitarias, Hidráulica, PROSAP y Servicios Generales.

 

Nómina de personal recategorizado:

 

  1. Zapata, Juan Antonio Héctor
  2. Farías, Eduardo
  3. Cabrera, Luis
  4. García, Nilda Mónica
  5. Vergara, Miguel Ángel
  6. Cogno, Rubén Javier
  7. Petrussi, Gustavo Adolfo
  8. Escanes, Sergio Alejandro
  9. Maldacena, Luis Ernesto
  10. Medrano, Walkyria Judit
  11. Franco, Silvia Adriana
  12. Piro, Patricia Susana
  13. Herrera, Ana Lidia
  14. Barcos, Mario Alberto
  15. García, Silvia Mónica
  16. Celestre, Carina Patricia
  17. Cabral, Luis César
  18. Jeanpaul, Adalberto Marcelo
  19. Jaworski, Diego Sebastián
  20. Pereyra, Diego Servando
  21. Godoy, Maximiliano Diego Fabricio
  22. Ballesteros, Adrián Alfredo
  23. Monzón, Fabiana Teresa
  24. Bordón, Roxana Guadalupe
  25. Apaldetti, Adolfo Martín
  26. Benítez, Gisela Carolina
  27. Apaldetti, Germán Ignacio
  28. Cislaghi, Diego Alejandro
  29. Fernández, Juan Andrés
  30. Regner, Sergio Raúl Eduardo
  31. Corona, María Eugenia
  32. Taborda, Adriana Daniela
  33. Righelato, María Lucrecia
  34. Buttazzoni, Gonzalo Martín
  35. Larroudé, María Constanza
  36. Chiardola, José Mariano
  37. Soto, María Alejandra
  38. Sandoval, Víctor David
  39. Martínez, Paulo Ismael
  40. Velicogna, Noelia
  41. Duarte, Lourdes Ivana
  42. Acosta, Walter Gastón
  43. Clavenzani, Claudia Anahí
  44. Molaro, Rosana Marien
  45. Herman, Ismael Juan Elías
  46. Vidoz, Soledad Marisol
  47. Andino, Leonardo Emanuel
  48. David, María Natalia
  49. Mayora, Franco Gabriel
  50. Salla, Sabina Emilce
  51. Chimento, Walter Javier
  52. Maradey, Marcela Itatí
  53. Villagra, Ayelén Carolina
  54. Lisnesky, Guillermo Germán

 

Economía, Servicios Públicos y ATER

 

Por intermedio de la norma refrendada por el ministro Fabián Boleas, se oficializó la recategorización de 140 empleados del Ministerio de Economía y del organismo recaudador ATER. La medida incluyó a personal técnico, administrativo, profesional y de servicios generales.

Nómina de personal beneficiado:

 

  1. Magallanes, Nélida Cristina
  2. Villalba, Ana Margarita
  3. Sotelo, Griselda Marina
  4. Cottonaro, Andrea Carina
  5. Martínez, Alfredo Isaías
  6. Peralta, Stella Maris
  7. Elsesser, Gabriela Alejandra
  8. Pross, Miguel Fabricio
  9. Butus, Marina Lorena
  10. Sione, Mariano José
  11. Bezzolo, Virginia Raquel
  12. Caraballo, Gastón Andrés
  13. Busto Ríos, Enrique Osvaldo
  14. Retamar, Fabricio Exequiel
  15. Ledesma, Flavia Gimena
  16. Rueda, María Alejandra
  17. Solari, Antonino Luciano
  18. Angelino, Victoria
  19. Schmidt, Jesica Guadalupe
  20. Metz, Alejandra Marisol
  21. Kessler, Néstor Damián
  22. Grinóvero, Gisela Paola
  23. Ocaranza, Luis Darío
  24. Benza, Cristina Nélida
  25. Hergenreder, Paola Alejandra
  26. Benítez, Martín Emanuel
  27. Acosta, Carlos Andrés
  28. Cassottano, Luisa Palmira
  29. Rodríguez, Celia
  30. Valledor, Norma Graciela
  31. Tomé, Julián Victorio
  32. López, Patricia Gabriela
  33. Urreta, Carlos César
  34. Buena, Diana Raquel
  35. Bojorque, Humberto Rafael
  36. Corona, Marcela María
  37. Tomé, Bernardo Javier
  38. Decurnex, José Omar
  39. Danielli, Jorge Osvaldo
  40. Fahler, Griselda Lucía
  41. Francischelli, Eddie Fabián
  42. Pascal, Edgardo Sebastián
  43. Almada, Daniela María José
  44. Meda, Silvia María
  45. Angeloni, Carlos Horacio
  46. Zitelli, Claudia Rita
  47. Carrero, Gustavo Ricardo Fabián
  48. Blanca, Manuel Sebastián
  49. Benedetto, Marcelo Gabriel
  50. Almada, Leonardo Juan José
  51. Guichón, Jorge Conrado Luis
  52. Bugliot, Adrián Alejandro
  53. Duarte, Carlos Alejandro
  54. O Graff, Gustavo Atilio
  55. Agoglia, Walter Fabián
  56. Martínez, Pablo Daniel
  57. Matteoda, Javier Eduardo
  58. Saffores, Alejandro Ramón
  59. Del Castillo, César Javier
  60. Lapalma, Rosmary Mabel
  61. Espíndola, Justo Marcelo
  62. Monge, Claudio Néstor
  63. Zapata, Marcos Ariel
  64. Montero, Graciela Fabiana
  65. Cuello, Antonio Humberto
  66. Yausaz, María Fernanda
  67. Mengeón, Jorge Daniel
  68. Ortiz, Raúl Luis Javier
  69. Rodríguez, César Horacio Nazareno
  70. Corvoisier, Alicia Teresa
  71. Rodríguez, Carolina Walquiria
  72. Panozzo Menegay, Marcos
  73. Blanco, Lucía Beatriz
  74. Aimone, Carina Beatriz
  75. Casalongue, César Javier
  76. Castro, María de los Ángeles
  77. Nicora, María Laura
  78. Escobar, Román Adalberto
  79. Minigutti, María Florencia
  80. Díaz, Andrea Gabriela
  81. Labriola, Juan Marcelo
  82. Medina, Marta Soledad
  83. Mansilla, Lorena Soledad
  84. Miño, Daniela Romina María
  85. Germanier, Gabriel Alejandro
  86. Hernández, Carlos Mariano Ramón
  87. Zapata, Edith Lilian
  88. Astuto, Adriana Patricia
  89. Campagnoni, Flavia Andrea
  90. Ferreyra, Alejandra Isabel
  91. Díaz, Luciana Lelia
  92. Díaz Vélez, Fabiana Paola
  93. Deharbe Miranda, Lionel Emilio
  94. Medus, Juan Ignacio
  95. Brambilla, Leonardo Miguel
  96. Larrosa, Mariana Berta Itatí
  97. Wiesner, Sebastián
  98. Pecullo, María Eugenia
  99. Martínez, Patricia Noemí
  100. Giménez, Adriana Guadalupe
  101. Buttazzoni, Eduardo Sebastián
  102. Videla, Diego Maximiliano
  103. Macura, Oscar Gabriel
  104. Villaverde, Dalila Marina
  105. Calero, Sebastián Matías
  106. César, Fabricio Leonardo
  107. Reboli, María Esperanza
  108. Romero, Maia Lucía
  109. Arralde, Cynthia Valeria
  110. Bertellotti, Eduardo Rodrigo
  111. Isla Blanche, Silvina Mariela
  112. Covre, Gabriela Lorena
  113. Parisi, María Belén
  114. Chareun, Luz Belén
  115. Astrada, Eric Javier
  116. Masetto, María Silvana
  117. Abreu, Nahuel Gastón
  118. Cachenot, Diego Miguel
  119. Ducasse, Jesica Judith
  120. Bangert, Mauro Fabio
  121. Ronconi, Esteban Emanuel
  122. Varrone, Marcelo Damián
  123. Guattini, Gerardo Martín
  124. Esquivel, Mariel Verónica
  125. Maidana, Humberto Emilio
  126. Muñoz, Wilfredo Alejandro
  127. López, Matías
  128. Smaldone, Diego Francisco
  129. Rodríguez, Martín Alejandro
  130. Casaretto, Andrés Oscar
  131. Fontana, Daiana Raquel
  132. De Meyer, Mauro Gastón
  133. Marignac Heinitz, Guillermo Manuel
  134. Gareis, Matías Alejandro
  135. Lorenzo, Katalina Sara Micaela
  136. Bordet, Florencia Gabriela
  137. Ríos Andreoib, Horacio Dámaso Gabriel
  138. Stauber, Brian Maximiliano
  139. Alves Pinheiro, María Fernanda
  140. Herrera, Luciano Nahuel

Temas:

Gobierno provincial administración pública Entre Ríos
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