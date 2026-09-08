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Sociedad Intentos de estafa virtual

OSER recuerda sus canales digitales de atención ante intentos de estafas

OSER advierte a sus afiliadas y afiliados sobre la detección de intentos de estafa virtual efectuados en nombre de la institución. OSER reiteró cuáles son sus canales oficiales y brindó una serie de recomendaciones para evitar posibles engaños.

8 de Septiembre de 2026
OSER recuerda sus canales digitales de atención.
OSER recuerda sus canales digitales de atención. Foto: (Archivo).

OSER advierte a sus afiliadas y afiliados sobre la detección de intentos de estafa virtual efectuados en nombre de la institución. OSER reiteró cuáles son sus canales oficiales y brindó una serie de recomendaciones para evitar posibles engaños.

La Obra Social de Entre Ríos ( OSER ) informó que recibió denuncias de afiliados por comunicaciones realizadas a través de WhatsApp por personas que se presentan falsamente como integrantes de la institución. Ante esta situación, OSER reiteró cuáles son sus canales oficiales y brindó una serie de recomendaciones para evitar posibles engaños.

 

OSER advierte a sus afiliadas y afiliados sobre la detección de intentos de estafa virtual efectuados en nombre de la institución. Según las denuncias recibidas, personas ajenas al organismo se comunican mediante WhatsApp y afirman pertenecer a la obra social con el propósito de obtener información personal o financiera.

 

Canales oficiales de la obra social

 

Frente a estos hechos, la institución recordó que su número de WhatsApp de Atención Digital para Afiliados es el 343 570-1533. La cuenta se encuentra verificada y puede identificarse por la tilde azul que aparece junto a su nombre.

Aclararon a su vez, que nunca se solicitará contraseñas, claves de acceso, códigos de verificación, CBU ni otra información bancaria o de carácter privado a través de esa cuenta de WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

 

Asimismo, se recordó que toda información relacionada con coberturas, prestaciones, programas, trámites y servicios será difundida únicamente mediante los canales oficiales de OSER.

 

Recomendaciones para evitar estafas

 

Ante la recepción de mensajes o llamadas sospechosas, OSER recomienda:

  • Verificar la identidad: que el sitio o la cuenta sea la cuenta oficial de OSER.
  • Nunca hacer clic en enlaces dudosos o promociones en redes.
  • Si se comunican sin motivo vía llamada o WhatsApp no brindar datos sensibles.

Ante cualquier duda, las y los afiliados pueden comunicarse a canales oficiales o dirigirse personalmente a la sede de la Obra Social más cercana.

Temas:

OSER Obra Social Obra Social de Entre Ríos estafas
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