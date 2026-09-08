Fotomultas en esquina de Paraná e ingreso a Oro Verde: qué pasa si el celular se usa como GPS

REDACCIÓN ELONCE
Las cámaras ubicadas en la Ruta 11, en Oro Verde, y en Ramírez y Don Bosco, en Paraná, detectaron cientos de infracciones por falta de cinturón y uso del celular. Por ahora, las notificaciones fueron informativas, pero las multas podrían comenzar en octubre, explicaron a Elonce.
Las cámaras que detectan el uso del celular y la falta de cinturón de seguridad registraron 780 infracciones durante julio y otras 520 en agosto. Por el momento, las notificaciones enviadas a los conductores tienen carácter informativo y no generan una multa económica.
Uno de los dispositivos funciona sobre el pórtico ubicado en el kilómetro 6,3 de la Ruta Provincial 11, en el acceso a Oro Verde desde Paraná. La cámara cubre los dos sentidos de circulación y permite observar al conductor y al acompañante delantero.
Personal de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos realizó este martes un operativo de concientización en ese sector para explicar el funcionamiento del sistema. El responsable de Comunicación del área, Diego Passarello, indicó a Elonce que las sanciones efectivas podrían comenzar en octubre, aunque aclaró que la fecha se comunicaría oficialmente.
Notificaciones sin costo
El funcionario explicó que las infracciones detectadas durante la etapa inicial son utilizadas para advertir a los conductores y promover cambios en sus hábitos. “Es muy probable que, si se constata alguna de estas faltas, llegue la notificación al domicilio o a través del correo electrónico. Durante estos meses son informativas y sirven para generar conciencia preventiva. No tienen costo”, señaló.
La etapa de prueba permitió conocer cuáles fueron las conductas más frecuentes. En julio se detectaron alrededor de 780 incumplimientos, mientras que en agosto la cifra descendió a 520.
Cuándo comenzarían las multas
Pasarelo señaló que todavía no estaba definida la fecha exacta para comenzar a cobrar las infracciones registradas por los dispositivos. “Estos meses se utilizaron para la prevención. Seguramente, a partir del mes que viene se empezarán a aplicar las sanciones efectivas, pero lo vamos a avisar mediante una comunicación de prensa”, explicó.
De esta forma, octubre fue mencionado como fecha estimada, aunque la Policía debía confirmar formalmente la entrada en vigencia del sistema sancionatorio.
Qué conductas detectaron las cámaras
Los equipos ubicados en el acceso a Oro Verde (y similares a los instalados en avenidas Ramírez y Don Bosco, en Paraná) identifican dos tipos de faltas: la manipulación de teléfonos celulares al conducir y la ausencia del cinturón de seguridad en el conductor o el acompañante.
Pasarello recordó que todos los ocupantes del automóvil estaban obligados a utilizar el cinturón, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. Sin embargo, las cámaras solo pueden registrar a las personas ubicadas en la parte delantera.
Según lo observado en las imágenes, una de las infracciones más frecuentes es la falta de cinturón por parte del acompañante.
El funcionario explicó que muchos vehículos incorporaron alertas sonoras para advertir al conductor, pero no todos contaban con el mismo sistema para el asiento del acompañante. “Hay una tendencia a que el acompañante no lleve el cinturón. Tanto el conductor como el acompañante y todos los miembros del vehículo tienen que usarlo”, remarcó.
Uso del celular en los semáforos, una distracción durante la conducción
El operativo también puso el foco en los conductores que aprovechan la luz roja para revisar mensajes o manipular el teléfono.
“Notamos que el 80% de los conductores que se detienen en los semáforos generalmente utiliza el celular. Aprovechan ese momento para manipularlo, contestar o recibir mensajes, lo cual está mal”, afirmó Pasarello.
Aunque el vehículo estuviera detenido ante un semáforo, la manipulación del dispositivo constituye una infracción. El conductor debe conservar la atención sobre el entorno, los demás vehículos y el cambio de luces.
De hecho, el representante de Prevención y Seguridad Vial explicó a Elonce que el uso del teléfono afecta la capacidad para interpretar lo que ocurre alrededor del vehículo. “Nos distorsiona del contexto, ocupa todo lo cognitivo y nos relaja respecto de la obligación de movilizarnos de manera segura”, señaló.
La distracción puede impedir que el conductor observe al vehículo ubicado adelante, los movimientos de quienes circulaban detrás o el reinicio de la marcha.
Qué pasa si el celular se usa como GPS
Pasarello aclaró que utilizar el teléfono como navegador no constituía una infracción cuando el aparato permanecía sujeto al tablero o al parabrisas. “Mientras el celular esté adherido al torpedo del vehículo o al parabrisas, no constituye una sanción. Lo que se sanciona es la manipulación del equipo”, precisó.
La falta se configuraba cuando el conductor soltaba el volante o utilizaba una mano para tocar el dispositivo. “Si uno toca el celular, es una infracción. Eso es lo que constata la cámara”, agregó.
Conductores de aplicaciones
La misma disposición alcanza a los trabajadores de aplicaciones de transporte o reparto. Pueden utilizar el teléfono como GPS siempre que permanezca instalado en un soporte.
“Mientras se tenga el celular con el GPS indicando una ubicación, no se sanciona. Los trabajadores de aplicaciones no tienen por qué preocuparse respecto de estos dispositivos”, explicó Pasarello.
La prohibición se aplica cuando el aparato es manipulado durante la marcha o mientras el vehículo permanece detenido en la calzada.
El mate al volante
Durante el operativo también consultaron al funcionario sobre el consumo de mate durante la conducción. Pasarello aclaró que Policía y Provincia no están sancionando esa conducta.
Sin embargo, recomendó evitarla porque obliga a retirar una mano del volante y puede distraer al conductor. La presencia simultánea del termo y el mate incrementa las dificultades para reaccionar ante una maniobra.
“El mate no es algo que se esté infraccionando, pero la recomendación es no tomarlo. Nos distrae de manera absoluta de la conducción segura”, sostuvo.
Cuánto cuestan las multas
La falta de cinturón de seguridad está tipificada con una sanción de entre 50 y 100 unidades fijas. Con una unidad fijada en $2.130, el monto equivale aproximadamente a entre $106.500 y $213.000.
La manipulación del celular prevé una sanción de entre 150 y 500 unidades fijas, es decir, desde $319.500 hasta $1.065.000. La cifra definitiva puede variar según el valor vigente de la unidad al momento de la infracción y la graduación establecida por la autoridad.
“Si bien la normativa prevé entre 150 y 500 unidades fijas, habitualmente se está aplicando el mínimo de entre 150 y 200 unidades fijas”, precisó Pasarello al recalcar que “son multas onerosas que pueden variar entre los 400.000 y 600.000 pesos”.
Menores dentro del vehículo
El oficial también fue consultado sobre el traslado de niños en los asientos delanteros y recordó que los menores deben viajar en la parte trasera, con el sistema de retención correspondiente.
Ante el caso hipotético de una madre que amamante mientras otra persona conduce, indicó que debe ubicarse atrás o pedir que el vehículo fuera detenido en un lugar seguro.
“El niño no debería ir adelante. La mamá debería ir atrás con la criatura o bien detenerse para avanzar de manera segura”, afirmó.
“La seguridad vial es una construcción social, la hacemos entre todos”, sentenció.