Boca abre los cuartos ante San Pablo en la Bombonera: cómo llegan y las posibles formaciones

Boca recibirá este martes a San Pablo en uno de los partidos más importantes de su temporada. Desde las 21.30, ambos equipos se enfrentarán en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de sacar ventaja de cara a la revancha en Brasil.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de empatar 2-2 ante Gimnasia de Mendoza por el torneo local, encuentro para el que el entrenador decidió preservar a varios habituales titulares pensando precisamente en el compromiso internacional.

En la Sudamericana, el Xeneize viene de superar a Recoleta por un contundente 7-1 global en octavos de final, luego de haber eliminado previamente a O'Higgins mediante una definición por penales. Ahora tendrá enfrente a otro de los clubes de mayor historia en el continente.

A qué hora juega Boca y dónde verlo

El encuentro entre Boca y San Pablo comenzará a las 21.30 en la Bombonera. La transmisión estará disponible por ESPN y también mediante Disney+ Premium, de acuerdo con la programación difundida para el partido.

El chileno Piero Maza será el árbitro principal del encuentro, mientras que Fernando Vejar estará a cargo del VAR. La serie continuará la próxima semana en Brasil, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales.

El antecedente más reciente entre ambos en la Bombonera por esta competencia se remonta a 2007. En aquella oportunidad, Boca se impuso 2-1 con dos goles de Martín Palermo, también en un encuentro correspondiente a la Copa Sudamericana.

Los cambios que prepara Arruabarrena

Para este martes, Arruabarrena volverá a utilizar a buena parte de los futbolistas que descansaron o tuvieron menor participación frente a Gimnasia. Una de las principales novedades será el regreso de Leandro Paredes, quien dejó atrás una molestia muscular y se perfila para comenzar como titular.

Milton Delgado continúa afuera por una lesión muscular, mientras que en la defensa permanece una de las principales dudas: Facundo Herrera aparece con ventaja para acompañar a Lautaro Di Lollo, aunque Marco Pellegrino también mantiene posibilidades de ingresar.

En ataque, Miguel Merentiel recuperaría su lugar como referencia ofensiva, acompañado por Alan Velasco y Sebastián Villa. El colombiano se perfila nuevamente desde el comienzo, mientras que Leonel Flores quedaría como alternativa entre los suplentes.

Las posibles formaciones de Boca y San Pablo

El probable equipo de Boca estaría integrado por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. El entrenador es Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo, por su parte, tendría a Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano, aunque Jonathan Calleri también aparece como una alternativa para el ataque. Dorival Júnior es el director técnico.

El conjunto brasileño llega a Buenos Aires después de mostrar una recuperación en sus últimas presentaciones, mientras Boca intentará hacer valer la localía para viajar con una ventaja al encuentro decisivo. El ganador de la serie se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.