Nueva marcha por Sebastián Barreto en Diamante para reclamar justicia por el crimen

La marcha por justicia por Sebastián Barreto volverá a reunir este jueves 10 de septiembre a familiares, amigos y vecinos en la ciudad de Diamante. La concentración fue convocada para las 10 horas en Plaza San Martín, desde donde renovarán el pedido por el esclarecimiento del crimen del joven de 31 años, ocurrido el pasado 15 de julio.

"Sebastián merece justicia. Su familia merece respuestas. Diamante no puede permanecer indiferente", expresaron los organizadores de la convocatoria. Además, invitaron a la comunidad a acompañar a los allegados del joven y mantener vigente el reclamo mientras continúa la investigación judicial.

La familia también convocó a la población en general de Diamante y la región para acompañar la movilización. Según expresaron, la difusión resulta importante para que "este pedido de justicia sea escuchado y llegue a toda la comunidad".

Cinco detenidos por el crimen de Sebastián Barreto

La nueva marcha se realizará mientras avanza la causa por el homicidio, que mantiene a cinco personas detenidas. El hecho ocurrió alrededor de las 22:05 del 15 de julio, cuando Barreto fue encontrado gravemente herido en la vía pública. La autopsia determinó que sufrió numerosos golpes y una profunda lesión provocada por un elemento cortopunzante que afectó el pulmón derecho y estructuras vasculares vitales.

Los fiscales Gilberto Robledo y Romina Blasich habían explicado a Elonce que la investigación permitió reconstruir parte de los movimientos registrados antes del ataque. De acuerdo con la hipótesis investigativa, aproximadamente una hora y media antes del homicidio se habría producido una pelea entre dos grupos en un drugstore y posteriormente uno de ellos habría salido en búsqueda de Barreto.

"Cuando se produce el encuentro donde hacen una emboscada, Sebastián toma una dirección y el resto de los chicos, sus compañeros, otras", había detallado Blasich. Cámaras de videovigilancia, testimonios y registros aportados por vecinos forman parte de las pruebas incorporadas al expediente.

La familia reclama que los acusados continúen detenidos

Uno de los principales reclamos de los familiares está relacionado con la situación procesal de los cinco imputados. Tras reunirse con los fiscales, habían manifestado su preocupación ante una eventual liberación de los acusados o la posibilidad de que alguno obtenga prisión domiciliaria.

Fiscalía anticipó que solicitará mantener las prisiones preventivas. "La postura de la Fiscalía es renovar la prisión preventiva y continuar la investigación con ellos bajo la misma modalidad", había afirmado Robledo. La revisión de la medida cautelar está prevista para el 14 de septiembre y la decisión corresponderá al juez de Garantías.

En ese contexto, la movilización del jueves buscará mantener visible el reclamo por el homicidio. "La convocatoria tiene como objetivo pedir justicia por el asesinato de Sebastián, acompañar a su familia en este difícil momento y mantener presente el reclamo para que el hecho sea completamente esclarecido y sus responsables respondan ante la Justicia", expresaron familiares, amigos y vecinos.