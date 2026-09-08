Desarticularon en Gualeguaychú una red de venta de drogas y detuvieron a ocho personas

Una investigación conjunta permitió desarticular en Gualeguaychú una presunta red dedicada a la comercialización de estupefacientes. Como resultado de los procedimientos, ocho personas fueron detenidas y se secuestraron drogas, armas, dinero y distintos elementos que serán analizados en la causa.

El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional y la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, luego de una investigación que buscaba identificar distintos puntos donde presuntamente se vendían sustancias prohibidas y establecer quiénes formaban parte de la organización.

La causa estuvo bajo intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N°3 y el Juzgado de Garantías y Transición N°1. A partir de la información reunida se autorizaron 14 allanamientos simultáneos en viviendas de la ciudad y controles en dos celdas de la Unidad Penal N°9.

Qué encontraron durante los procedimientos

Durante los operativos realizados en Gualeguaychú fueron secuestrados aproximadamente 300 gramos de cocaína y 70 gramos de marihuana, además de 39 plantas de cannabis.

También se encontraron balanzas de precisión y distintos elementos que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados para dividir y preparar las sustancias para su posterior comercialización.

Hubo controles en dos celdas de la Unidad Penal N°9.

A ese material se sumaron armas de fuego, municiones de diferentes calibres, dinero en pesos y dólares, teléfonos celulares y anotaciones que quedaron incorporadas a la investigación.

Ocho personas quedaron detenidas

Como resultado de los procedimientos, ocho personas fueron detenidas por presuntas infracciones a la legislación nacional y provincial vinculada con estupefacientes.

Tres de las detenciones fueron realizadas por personal de la Policía de Entre Ríos, mientras que las otras cinco estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional.

Los elementos secuestrados serán peritados y analizados para determinar su vinculación con las personas investigadas y reconstruir el funcionamiento de los puntos de venta detectados durante la pesquisa.

La investigación continúa en Gualeguaychú

La pesquisa se desarrolló de manera conjunta entre fuerzas nacionales y provinciales y alcanzó también a dos celdas de la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, como parte de las medidas ordenadas dentro del expediente.

La Justicia deberá establecer ahora el grado de participación de cada una de las personas detenidas y determinar si los elementos encontrados permiten confirmar la existencia y organización de la presunta red investigada.

Mientras avanza el análisis del material secuestrado, las ocho personas continuarán a disposición de la Justicia en el marco de la causa por comercialización de estupefacientes.