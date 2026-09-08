Arrestaron a tres personas tras un asalto y una persecución en Concepción del Uruguay

Tres detenidos tras un asalto fue el resultado de un procedimiento policial realizado este lunes por la noche en inmediaciones del Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay, luego de que dos adolescentes fueran amenazados y despojados de sus teléfonos celulares. Los aprehendidos son dos jóvenes de 18 años y un menor de 16.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:15, cuando dos adolescentes de 17 años caminaban por la vereda lindante al paredón del cementerio, en la intersección de Alberdi y Linares Cardozo. En ese sector fueron interceptados por tres personas.

Según la información policial, los asaltantes amenazaron a las víctimas con un elemento que aparentaba ser un arma de fuego y les sustrajeron sus celulares. Inmediatamente después escaparon a pie en dirección al barrio María Auxiliadora.

Operativo y persecución tras el asalto

Tras recibir el alerta por lo sucedido, efectivos de la Patrulla Motorizada iniciaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones con las características aportadas sobre los sospechosos.

El procedimiento permitió localizar poco después a tres jóvenes en la intersección de Ingeniero Henry y Linares Cardozo. Al momento de ser encontrados, según se informó, intentaban ocultar diferentes elementos debajo de un vehículo que se encontraba estacionado.

Los uniformados intervinieron y consiguieron recuperar los teléfonos celulares que habían sido denunciados como robados. De esta manera, los tres sospechosos fueron demorados mientras continuaban las actuaciones para determinar la secuencia del hecho.

Encontraron una réplica de arma de fuego

Durante el procedimiento, los investigadores establecieron además que los tres jóvenes habrían ingresado sin autorización al patio de una vivienda ubicada sobre Ingeniero Henry al 1900. La maniobra habría tenido como objetivo intentar esconderse después del asalto.

El propietario de la vivienda confirmó ante los efectivos que los jóvenes habían accedido al inmueble por la parte trasera. Al inspeccionar ese sector, la Policía encontró una réplica de arma de fuego tipo 9 milímetros, que habría sido utilizada para amenazar a los adolescentes durante el robo.

Foto: P.E.R.

Por razones de jurisdicción tomó intervención personal de la Comisaría Segunda, que informó lo sucedido a la fiscal de turno, María Occhi. La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro formal de la réplica y de los celulares recuperados.

Qué ocurrió con los tres aprehendidos

Respecto de los sospechosos, los dos jóvenes de 18 años fueron trasladados y alojados en la Alcaldía de la Comisaría Primera, donde quedaron a disposición de la Justicia por el hecho investigado.

En tanto, el adolescente de 16 años fue derivado a la Comisaría de Minoridad y quedó a disposición de la magistratura correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto durante las actuaciones.

Finalmente, según la información brindada tras el procedimiento, los tres involucrados contarían con antecedentes por hechos de similares características. La investigación continuará para establecer las responsabilidades de cada uno en el asalto.